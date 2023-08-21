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Коммерсантъ FM
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Госзаказчики меняют безопасность

Остатки зарубежных ИБ-решений вытесняются российскими

Госкомпании и ведомства, формирующие 40% рынка интернет-безопасности, снизили объем закупок в этой сфере. По итогам первого полугодия объем тендерных закупок снизился на 15% в денежном и на 4% в физическом выражении относительно аналогичного периода прошлого года. На отдельных площадках суммы заключенных контрактов растут. Участники рынка и эксперты объясняют такую динамику тем, что большинство заказчиков продолжают закупать оставшиеся зарубежные решения, которые упали в цене, чего не скажешь о российских продуктах.

О том, что госзаказчики снижают инвестиции в средства обеспечения кибербезопасности, свидетельствуют данные «Информзащиты», которая проанализировала закупки ведомств (по ФЗ-44) и госкомпаний (по ФЗ-223) на трех основных тендерных площадках с января по 1 июля 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. В первую очередь речь идет о средствах защиты информации, услугах по мониторингу безопасности информсистем, шифрованию информации, не содержащей государственную тайну. Объем закупок, по оценке аналитиков, упал на 15%, до 35,4 млрд руб., при снижении числа проведенных тендеров чуть более чем на 4%, до 9,1 тыс. «Уход западных вендоров в 2022 году спровоцировал всплеск закупок, когда необходимо было в кратчайшие сроки переходить с западных продуктов на российские. Сейчас же на снижение стоимости тендеров влияет снижение цен на оставшиеся западные решения, которые раньше всегда были дороже»,— комментируют в «Информзащите». Снижения цен на российские решения эксперты не отмечают.

Результаты отдельных площадок не полностью совпадают с отмеченной тенденцией. Так, по данным «Росэлторга», за полгода всего было проведено 1,7 тыс. тендеров, их число практически не изменилось, притом что объем закупок составил 4,5 млрд руб., что на 13% больше, чем по итогам первого полугодия 2022 года.

Согласно прогнозу Центра стратегических разработок, рынок кибербезопасности в России к 2027 году составит 559 млрд руб. при росте в среднем в год на 24%. По итогам 2022 года рынок увеличился только на 4%, до 193,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 31 июля).

На госзакупки сейчас приходится порядка 40% рынка кибербезопасности в денежном выражении, оценивает замгендиректора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов. В профильных IT-компаниях подтверждают спад спроса на решения по кибербезопасности со стороны госструктур. Источник “Ъ” в IT-отрасли говорит: «Конец года может что-то изменить, но пока ожидаемого роста рынка нет». Обычно более 50% всех закупок совершается в четвертом квартале, напоминают в Минцифры. В прошлом году многие перенесли свои закупки на более ранний период, но «в этом мы ожидаем классическую картину», сообщают в министерстве.

К бизнесу на прием записался новый вредоносный софт

Рынок информбезопасности находится в ситуации замены всей материальной базы с зарубежной на российскую, это не может не влиять на динамику спроса и цен. Для некоторых классов зарубежных решений нет хороших альтернатив по функционалу и надежности, признает руководитель группы по работе с клиентами «К2Тех» Полина Мельник. «Мы наблюдаем рост спроса на тестирование новых решений, но внедрять их компании пока опасаются»,— говорит она. «Текущая реальность информационной безопасности нас, как и в целом российский сектор, подвигает к переходу на использование исключительно российских IT- и ИБ-решений. Мы осознаем, что дальнейшее использование иностранного ПО, а тем более средств защиты информации, невозможно»,— отметили в «Почте России». В компании подчеркнули, что сейчас ищут и внедряют новые отечественные инструменты повышения защищенности корпоративных данных и IT-систем.

В «Ростехе», «Росатоме» и РЖД на запрос “Ъ” не ответили.

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев

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