Посещаемость форума «Армия-2023» снизилась почти вдвое по сравнению с 2022 годом

Международный военно-технический форум «Армия-2023» завершил свою работу. С 14 по 20 августа мероприятие посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек. В форуме приняли участие 83 иностранных государства, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В 2022 году форум посетили 1 903 536 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За семь дней работы форумы были проведены 29 встреч с иностранными государствами. Среди стран, принявших участие,— Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай и Пакистан. Все они представили национальные экспозиции на выставке военной техники.

В рамках форума Минобороны подписало контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму 400 млрд руб. Всего было подписано 11 контрактов, а также вручено 9 госконтрактов. Их исполнение даст российской армии более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, спецтехники и более 1,8 млн единиц средств поражения.

Форум проходил в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на объектах Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации, на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

В частности, в парке «Патриот» прошла выставка вооружений российской армии. На ней были представлены новые разработки для российской армии, трофейная военная техника ВСУ, а также мобильный полевой храм, предназначенный для военного духовенства в зоне проведения боевых действий.

Полина Мотызлевская