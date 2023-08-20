Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посещаемость форума «Армия-2023» снизилась почти вдвое по сравнению с 2022 годом

Международный военно-технический форум «Армия-2023» завершил свою работу. С 14 по 20 августа мероприятие посетили 1 млн 93 тыс. 285 человек. В форуме приняли участие 83 иностранных государства, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В 2022 году форум посетили 1 903 536 человек.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

За семь дней работы форумы были проведены 29 встреч с иностранными государствами. Среди стран, принявших участие,— Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай и Пакистан. Все они представили национальные экспозиции на выставке военной техники.

В рамках форума Минобороны подписало контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму 400 млрд руб. Всего было подписано 11 контрактов, а также вручено 9 госконтрактов. Их исполнение даст российской армии более 2,5 тыс. новых образцов вооружения, спецтехники и более 1,8 млн единиц средств поражения.

Форум проходил в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также на объектах Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации, на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

В частности, в парке «Патриот» прошла выставка вооружений российской армии. На ней были представлены новые разработки для российской армии, трофейная военная техника ВСУ, а также мобильный полевой храм, предназначенный для военного духовенства в зоне проведения боевых действий.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...