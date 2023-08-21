Деньгам все возрасты покорны

Основатель сети пансионатов для пожилых Senior Group Алексей Сиднев полностью вышел из этого бизнеса и, по информации “Ъ”, решил заняться другими проектами в Великобритании. Фактическим владельцем группы может оказаться собственник «РГ Девелопмент» Сергей Шумей. Несмотря на сохраняющийся спрос на качественные услуги по уходу за пожилыми, компании, получавшей в последние годы убытки, пришлось закрыть часть своих объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Кипрская SG-Hold Co к августу этого года вышла из состава учредителей Senior Group, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Эта структура на 51% принадлежала сети частных клиник ЕМС, остальными долями на паритете владели основатель Senior Group Алексей Сиднев и его партнер Алексей Богданов.

В ЕМС на запрос “Ъ” не ответили. Господин Сиднев подтвердил “Ъ” свой уход из бизнеса. Весной 2022 года он покинул пост управляющего группы, которой руководил с 2007 года, сохранив за собой 25% в компании. Это было решение совета директоров группы из-за невыполнения компанией планов по прибыли и изменения подхода к развитию сети после 24 февраля 2022 года, объяснил тогда бизнесмен изданию Vademecum. На прошлой неделе он заявил “Ъ”, что теперь живет в Великобритании, где работает над новыми проектами.

«У меня был выбор остаться в России и пытаться что-то сделать с моей долей в Senior Group, но тогда мне пришлось бы быть более осторожным в высказываниях (о происходящих в стране событиях.— "Ъ")»,— заявил “Ъ” Алексей Сиднев. Он утверждает, что за свою долю «ничего не получил», а новым фактическим собственником Senior Group называет владельца застройщика жилья «РГ Девелопмент» Сергея Шумея. В «РГ Девелопмент» отказались комментировать непрофильный бизнес своего владельца. Связаться с господином Шумеем не удалось.

Анастасия Ракова, вице-мэр Москвы, в октябре 2022 года: «Каждый четвертый житель Москвы — пенсионного возраста».

Алексей Сиднев говорит, что Сергей Шумей владеет Senior Group через доверенных лиц. Еще в феврале 2023 года по 95% в «Сениор Групп Малаховка» и «Социальная служба помощник» получил Алексей Андреев, следует из ЕГРЮЛ. На балансе этих юрлиц находятся основные активы сети — гериатрический центр в Подмосковье и патронажная служба. С июля господин Андреев управляет учрежденным в 2019 году Сергеем Шумеем сервисом по подбору сиделок «Помогу.ру», входящим сейчас в Senior Group.

Ранее «Ведомости» называли господина Шумея бывшим юристом компании по производству соков «Нидан», основанной Игорем Шиловым, ныне основным владельцем сети клиник ЕМС. Сергей Шумей до 2015 года также возглавлял Семейный медцентр — одну из структур ЕМС. Судя по всему, за ЕМС сохраняется контроль над рядом активов Senior Group. По данным СПАРК, к ЕКСТО — структуре сети — в августе перешли «Сениор Групп ПМ», «Сениор Групп ГЧП», «Сениор Групп Жуковка».

Сейчас у Senior Group, как следует из ее сайта, остался один флагманский пансионат в подмосковной Малаховке, хотя на начало 2022 года было три объекта. В 2020–2021 годах компания подписала с мэрией Москвы концессионное соглашение о создании двух гериатрических центров: они должны были запуститься в 2022–2023 годах, но пока так и не введены.

В 2022 году весь рынок коммерческой гериатрии, по оценкам гендиректора Eqiva Дарьи Шубиной, составил не менее 28 млрд руб., доля Senior Group была в 2,6%. По ее словам, Senior Group работала в верхнем ценовом сегменте, где средний чек составляет от 5 тыс. руб. в сутки. Однако, как следует из данных СПАРК, последние годы основные юрлица группы убыточны.

Сокращение бизнеса Senior Group логично связать со снижением платежеспособности родственников пожилых людей, считает Дарья Шубина. Впрочем, по словам руководителя НКО «Фонд 60+» Вадима Бараусова, высокий спрос на качественный уход за пожилыми по-прежнему сохраняется. Это также подтверждают в сетях «Опека» и «Забота». В «Опеке» выручка и прибыль выросли за 2022 год на 38% год к году, говорит ее основатель Алексей Маврин. По его словам, власти расширяют субсидии для поставщиков, входящих в реестр. Но несмотря на это, добавляют в «Заботе», сектор остается низкомаржинальным, поэтому крупный бизнес не инвестирует в такие проекты.

Полина Гриценко