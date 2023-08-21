Бессердечный Джо летит на Гавайи

Спустя почти две недели после разрушительных пожаров на Гавайях президент США Джо Байден наконец отправляется к месту стихийного бедствия. Он делает это, чтобы сбить волну критики, обрушившейся на него в связи с недостаточным, по мнению многих американцев, вниманием к гуманитарной катастрофе и отсутствием сочувствия к ее многочисленным жертвам. На самом деле правительство США в целом оперативно реагировало на пожары, но президент сам все испортил. Отсутствие своевременного заявления, фраза «без комментариев» и улыбка в ответ на просьбу дать оценку трагедии сделали Джо Байдена мишенью для оппонентов и разочаровали сторонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многие американцы считают запоздалым сочувствие Джо Байдена гавайским погорельцам

Фото: Rick Bowmer, AP Многие американцы считают запоздалым сочувствие Джо Байдена гавайским погорельцам

Фото: Rick Bowmer, AP

В понедельник, 21 августа, президент США Джо Байден и первая леди отправятся на Мауи — второй по величине остров Гавайского архипелага, чтобы встретиться с выжившими после трагедии людьми и спасателями, а также с официальными лицами штата и властями на местах. Ожидается, что президентская чета прибудет на остров утром по местному времени и улетит в тот же день. «Я по-прежнему привержен обещаниям предоставить все, что необходимо, жителям Гавайев, пока они восстанавливаются после этой катастрофы»,— пообещал господин Байден в преддверии поездки.

Президент отправляется в пострадавший от самого смертоносного лесного пожара за всю историю США регион спустя почти две недели после трагедии. На сегодняшний день, по официальным данным, погибших около сотни, но спасатели предупреждают, что жертв будет в несколько раз больше, поскольку пропавшими без вести по-прежнему числятся около полутора тысяч человек. Причем, вероятнее всего, идентифицировать этих людей будет крайне сложно, поскольку «огонь расплавил даже металл», рассказала одна из местных жительниц, добавив, что район пожара — «одна большая братская могила».

Белый дом перед поездкой отчитался, что федеральный центр уже отправил на остров около тысячи сотрудников разных ведомств и почти на $7 млн помощи. Вдобавок к этому в работе по преодолению последствий стихии задействованы 300 сотрудников Красного Креста. В среду федеральный центр также принял решение взять на себя от 75% до 100% работ по расчистке завалов и затрат по восстановлению жизнедеятельности региона.

Джо Байден также запросил $12 млрд на преодоление последствий стихийного бедствия. Но избрал для получения средств от Конгресса непростой путь, объединив помощь Гавайям с помощью Украине на $24 млрд и финансированием нужд беженцев на границе с Мексикой на $2,2 млрд. А это явно удлинит принятие законопроекта.

Известно, что крайне правые члены Республиканской партии выступают против экстренного финансирования, на которое не распространяются лимиты расходов, установленные в соответствии с соглашением, заключенным Джо Байденом в июне со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти о поднятии потолка госдолга. Последний же уже предупреждал, что не готов договариваться о суммах сверх того, что уже предоставлено в бюджете. Таким образом, Белому дому предстоят непростые переговоры с Капитолийским холмом по этому вопросу.

Однако объединение столь разных запросов об экстренном финансировании не единственное и не главное, что вызвало критику не только со стороны оппонентов Джо Байдена, но и со стороны ряда его сторонников.

Справедливости ради стоит сказать, что президент и его администрация отреагировали на стихийное бедствие достаточно оперативно. Пожар начался 8 августа, а уже 10 августа Джо Байден объявил режим ЧП на Гавайях, что позволило быстро активизировать работу по преодолению стихийного бедствия. Более того, по заверению источника CNN в Белом доме, президент регулярно получал информацию о ситуации, а также был на связи с местными властями, которые не раз благодарили федеральный центр за быструю реакцию.

Однако Джо Байден слишком долго молчал, не высказывая слов сочувствия в адрес пострадавших от трагедии, и это вызвало возмущение в обществе. Досталось президенту и за то, что, невзирая на масштаб произошедшего, он решил не прерывать свой отдых в Делавэре, на Восточном побережье Атлантического океана. Когда же спустя пару дней журналисты президентского пула поймали его у машины и попросили комментарий по поводу «увеличивающегося числа жертв в Мауи», президент США ответил: «Нет, без комментариев» — и зачем-то улыбнулся.

Тут-то буря разыгралась не на шутку. Ведущий MSNBC Мехди Хасан, который раньше чуть ли не боготворил Джо Байдена, назвал его реакцию на просьбу журналистов ошибкой, которая «ему дорого обойдется».

Издание Politico цитирует удаленный впоследствии пост бывшего члена Палаты представителей от Демократической партии от Гавайев Марка Каниела Инга, который написал: «Я боролся за вас. А сейчас, когда я потерял десятки друзей, родственников и соседей... Это все?»

Другая уроженка Гавайев, член президентского пула от CBS Нэнси Кордес в эфире гавайского телеканала Hawaii News Now отметила, что «от президентов обычно сразу слышишь: "Я хочу поехать на место стихийного бедствия, но мне просто нужно подождать, пока не наступит подходящее время". Но поскольку он (Джо Байден.— “Ъ”) находился на отдыхе в Рехобот-Бич в Делавэре, мы не услышали от него ни этого, ни чего-то другого в течение нескольких дней».

Неудивительно, что консервативные политики атаковали президента более яростно. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в социальной сети X (бывший Twitter) назвал «позором то, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров… Еще один пример политики "Америка на последнем месте"». Вскоре на эту публикацию откликнулся владелец соцсети Илон Маск: «Абсолютно верно».

Господин Рамасвами также выразил мнение, которое активно продвигается сегодня практически во всех консервативных СМИ, что катастрофы можно бы было избежать, если бы демократические власти региона вместо заботы о зеленой повестке больше бы думали о вопросах безопасности.

Не упустил возможности лягнуть оппонента и экс-президент США Дональд Трамп, который в двухминутном видео в собственной соцсети Truth Social выразил «сочувствие и самые теплые пожелания жителям Гавайев» и раскритиковал Джо Байдена за то, что тот «много времени» проводит на пляже и занят продвижением либеральной повестки, которая, по мнению господина Трампа, и является источником всех бед. «Коррумпированный Джо Байден, самый несостоятельный президент в истории нашей страны, смеясь и улыбаясь, заявил, что у него нет комментариев по поводу смертей и трагедии»,— заявил 45-й президент США, назвавший такое поведение «постыдным».

Джо Байден и его администрация отреагировали на происходящее лишь к 15 августа, когда президент США, выступая в Милуоки, заявил, что хотел сразу отправиться на Гавайи, но побоялся помешать спасателям. Но к тому времени скандал успел набрать полную силу и вылиться на просторы как соцсетей, так и СМИ. В частности, консервативная New York Post вышла с заголовком на первой полосе «Бессердечный Джо». Под ним красовалось фото улыбающегося Джо Байдена на велосипеде. Телеканал CNN написал, что после долгого молчания положение президента может исправить разве что эффективный ответ на трагедию.

К слову, как сообщила журналистка CBS Нэнси Кордес в упомянутом интервью гавайскому телевидению, Джо Байден снова в отпуске. И полетит на Гавайи не из Вашингтона, а из Невады, где у него в местечке Саут-Лейк-Тахо запланирован отдых с семьей.

Еще рано говорить, как ситуация с трагедией на Гавайях отразится на рейтингах Джо Байдена. По последнему опросу Emerson у него с Дональдом Трампом пока равные шансы на победу в президентской гонке-2024 (оба кандидата получают по 44% голосов). В среднем же по стране, как следует из данных национального агрегатора опросов общественного мнения Real Clear Politics, американского лидера — при очевидном тренде снижения популярности — поддерживают 41,1% избирателей, в то время как 53,8% выступают против него.

Екатерина Мур, Вашингтон