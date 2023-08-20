Советник министра обороны Украины объяснил использование дронов отсутствием F-16

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что украинские сухопутные войска продвигаются медленно, поэтому ВСУ используют беспилотники для расширения радиуса ударов, пока ожидаются поставки более продвинутых систем вооружений.

«У нас пока нет F-16, поэтому мы должны найти способ восполнить их отсутствие, и беспилотники в некоторой степени используются для восполнения недостатка авиации», — рассказал господин Сак The Washington Post.

В начале июня власти Украины объявили о закупке для армии 200 тыс. беспилотных летательных аппаратов разных модификаций. В рамках реализации первого этапа проекта уже подготовлены 10 тыс. операторов БПЛА. Однако, по оценке Госслужбы специальной связи и защиты информации Украины, стране нужно еще около 100 млрд гривен на закупку дронов. По словам главы службы Юрия Щиголя, сейчас заявки силовых ведомств на закупку беспилотников обеспечены госфинансированием только на 40%.

18 августа власти США подтвердили, что дадут европейским странам добро на передачу Украине американских истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов. Между тем, по сообщениям западных СМИ, на обучение экипажей может уйти год. В Киеве ранее высказывали надежду на то, что самолеты западного образца помогут украинской стороне успешнее проводить контрнаступление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

Милена Костерева