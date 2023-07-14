Власти Украины сообщили, что могут покрыть нужды в дронах для военных только на 40%

Украине нужно около 100 млрд гривен на закупку дронов, сообщил глава госслужбы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь. По его словам, сейчас заявки силовых ведомств на закупку беспилотников обеспечены госфинансированием только на 40%.

«Общая сумма, которая нам необходима для закупки дронов согласно заявкам сил обороны, составляет около 100 млрд гривен, на сегодня государство выделило около 40 млрд гривен. До конца года мы точно их закупим и поставим ВСУ, но это количество закроет всего 40% от нужд — это и украинского и иностранного производства»,— рассказал господин Щиголь (цитата по ТАСС).

В бюджете Украины на 2023 год заложили расходы на сумму 2,6 трлн гривен. Из них на безопасность и военные нужды предполагалось выделить 1,14 трлн гривен, что составляет 43% всех расходов или 18,2% ВВП. В марте глава Госспецсвязи Украины говорил, что еще 31,6 млрд гривен из бюджета направят на закупку беспилотников для армии.

О поддержке Киева странами Запада — в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».

Лаура Кеффер