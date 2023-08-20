В «Авито Работа» рассказали о четырехкратном росте спроса на IT-специалистов

Спрос на IT-специалистов вырос в августе в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также выросли зарплатные ожидания работников сферы. Об этом сообщил управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

По его словам, средняя предлагаемая заработная плата в IT-отрасли выросла до 60 503 руб. в месяц, что на 23% больше этого показателя в прошлом августе. Размер оклада зависит от квалификации и опыта.

Спрос на операторов персональных компьютеров (ПК) увеличился в 3,2 раза за год. Зарплатные предложения для таких сотрудников выросли до 49 792 руб. в месяц, что на 50% больше, чем в прошлый аналогичный период. Спрос на специалистов в компьютерной технике вырос в 1,9 раза, их зарплата — на 20% до 72 768 руб. Спрос на программистов увеличился в 1,3 раза, предлагаемые зарплаты — на 15%, до 73 029 руб.

«Судя по востребованным вакансиям, сегодня работодателям IT-отрасли интересны как специалисты с высшим образованием, так и со средним. Согласно недавно проведенному опросу, в котором участвовали более 10 тысяч работающих россиян, 67% представителей IT-сферы назвали получение среднего профессионального образования по их направлению перспективным»,— сказазал Артем Кумпель «РИА Новости».

Глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит кадров в IT-отрасли в 500–700 тыс. человек. Всего в отрасли работает почти 740 тыс. человек.

О поддержке IT-сферы — в материале «Ъ» «Деньги и отсрочки готовятся в институт».

Олеся Павленко