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День города в Екатеринбурге посетили 1,2 млн человек

Праздничные мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга собрали 1,2 млн человек, сообщает администрация города. Власти продлили работу общественного транспорта до двух часов ночи, чтобы жители и гости города смогли разъехаться по домам.

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Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 300-летнего юбилея Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Для уборки улиц администрация задействовала 133 единицы техники и 115 дорожных рабочих. За сутки коммунальные службы вывезли более 135 тонн мусора. «Не все торговые точки и летние кафе озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу»,— пожаловались в пресс-службе.

День города прошел в субботу, 19 августа. На концертных площадках выступили «Урфин Джюс», «Чайф», «Пелагея», Хор Турецкого, Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Niletto и Клава Кока. В музеях для гостей и жителей города работала выставка «Представляя город», посвященная истории развития Екатеринбурга, а на Плотинке — выставка ретро-автомобилей. Завершился День города лазерным шоу и десятиминутным фейерверком из 15 тыс. залпов над акваторией Городского пруда.

Василий Алексеев

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