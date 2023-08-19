«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» сыграли вничью с московским «Локомотивом» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Голы забили: Ахметов (47) — Миранчук (90+7).

В турнирной таблице «Краснодар» с 13 очками занимает первое место. «Локомотив» с шестью очками располагается на девятой позиции.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с воронежским «Факелом» 25 августа. «Локомотив» на выезде встретится с «Сочи» 27 августа.

Мария Федотова