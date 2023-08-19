Что происходит после ввода войск России на Украину. День 542-й

Минобороны сообщает, что сбита ракета, которая метила в Крымский мост. Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростове. Сергей Лавров назвал призывы Запада к переговорам тактической уловкой. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:21. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что старается не допустить втягивания своей страны в украинский конфликт. Он подтвердил, что в рамках этих усилий немецких солдат на Украине не будет.

11:21. Около 200 украинских военных закончили обучение управлению американскими танками Abrams в ФРГ, сообщил представитель армии США в Европе и Африке Мартин О`Доннелл. По его словам, военные не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.

11:20. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в интервью газете El Pais назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой». Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос о геополитических интересах Китая и России.

11:20. Президент РФ Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Он заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и «других высших лиц офицеров группировки», говорится в сообщении Кремля. Другие подробности не приводятся.

11:20. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. «Лицемерные призывы западников к переговорам мы расцениваем как тактическую уловку, чтобы в очередной раз выиграть время, дать истощенным украинским войскам передышку и возможность перегруппироваться, вновь накачать их оружием и боеприпасами»,— сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

11:20. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк вместе с двумя подчиненными занимался подготовкой первой атаки на Крымский мост, осуществленной в октябре 2022 года. Он рассказал в интервью NV, что на мост провезли 21 тонну гексогена, который спрятали в рулоны с пленкой, так чтобы взрывчатое вещество не обнаружили при досмотре.

11:20. Украина предприняла попытку нанести удар по Крыму ракетой комплекса C-200, сообщило Минобороны РФ. Она была уничтожена средствами противовоздушной обороны, заявляет военное ведомство. Никто не пострадал, разрушений нет.