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В Сочи один пассажирский автобус въехал в другой, припаркованный на обочине

Пассажирский автобус, двигавшийся от Хосты в сторону Сочи по маршруту 551, въехал в другой, припаркованный на обочине. Об этом сообщает полиция Сочи.

Фото: пресс-служба полиции Сочи

Фото: пресс-служба полиции Сочи

По предварительным данным, пострадали три пассажира 551 автобуса, им была оказана медицинская помощь.

Полиция по факту ДТП с участием двух автобусов организовала проверку.

Ранее сообщалось о столкновении еще одного пассажирского автобуса с легковым автомобилем Hyundai перед тоннелем на дороге на Красную поляну. В результате этого ДТП также трое пассажиров автобуса оказались в больнице. Водителя легкового автомобиля зажало в салоне. Ему оказывают помощь спасатели и медики.

Михаил Волкодав

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