Трое пассажиров автобуса попали в больницу в итоге ДТП на краснополянской трассе

Трое пассажиров автобуса оказались в больнице в результате автоаварии на краснополянской трассе, водителю легкового автомобиля, зажатому в салоне, сейчас оказывают помощь спасатели и медики. Об этом сообщает полиция Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба полиции Сочи Фото: пресс-служба полиции Сочи

Пассажирский автобус и автомобиль марки Hyundai столкнулись перед тоннелем на дороге на Красную поляну. В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что легковушка выскочила на «встречку».

Правоохранители организовали по данному факту доследственную проверку.

Андрей Петров

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