Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трое пассажиров автобуса попали в больницу в итоге ДТП на краснополянской трассе

Трое пассажиров автобуса оказались в больнице в результате автоаварии на краснополянской трассе, водителю легкового автомобиля, зажатому в салоне, сейчас оказывают помощь спасатели и медики. Об этом сообщает полиция Сочи.

Фото: пресс-служба полиции Сочи

Фото: пресс-служба полиции Сочи

Пассажирский автобус и автомобиль марки Hyundai столкнулись перед тоннелем на дороге на Красную поляну. В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что легковушка выскочила на «встречку».

Правоохранители организовали по данному факту доследственную проверку.

Андрей Петров

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...