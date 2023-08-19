Миноритарии Соликамского магниевого завода остались без дивидендов

ОАО «Соликамский магниевый завод» отчиталось о выплате дивидендов за 2022 год. Как следует из существенного факта, опубликованного компанией, всего было выплачено свыше 1,569 млрд руб. Обязательство по выплате доходов по ценным бумагам выполнено на 89,45%. Эта цифра совпадает с процентом акций ОАО, изъятых по решению суда в пользу государства у бывших совладельцев завода Петра Кондрашева, Сергей Кирпичева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Остальные акции принадлежат более чем 2,1 тыс. миноритатных акционеров. Сейчас прокуратура пытается изъять ценные бумаги в пользу государства и у них, мотивируя иск тем, что приватизация предприятия проходила незаконно. Ранее собрание акционеров ОАО проголосовало за выплату дивидендов в размере 1,755 млрд руб. Затем Росимущество в рамках иска прокуратуры попросило суд наложить обеспечительные меры в виде запреты выплачивать дивиденды ответчикам по иску.

Соликамский магниевый завод занимается производством магния, соединений редкоземельных элементов, ниобия, тантала, губчатого титана. Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 3,51 млрд руб.