Украинский беспилотник расстроился в московском небе

В ночь на пятницу в Москве был предотвращен теракт с использованием украинского беспилотника типа «Бобер». Небольшому самолету удалось добраться до Пресненского района столицы, где силы ПВО сбили его с курса. БПЛА рухнул на один из шести павильонов «Экспоцентра», отведенный под международную выставку продукции автопрома, и взорвался. По данным «Ъ», минут за 15 до ЧП военные предупредили органы госвласти, в том числе комендатуру Кремля, о возможной атаке с воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Экспоцентр», на который упал беспилотник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ «Экспоцентр», на который упал беспилотник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Около 3:30 жители запада и северо-запада Подмосковья услышали в небе характерный звук, напоминающий работающую газонокосилку. Это был беспилотник самолетного типа, направлявшийся в сторону столицы. Силы охраняющей небо над регионом Первой армии ПВО тоже обнаружили прилет и предупредили о нем Росавиацию. Вскоре в соответствии с оперативным планом «Ковер» была приостановлена работа на вылет и посадку всех четырех столичных аэропортов, даже расположенного далеко от Москвы Жуковского. На запасные аэропорты были перенаправлены семь рейсов, в том числе по три в Санкт-Петербург и Нижний Новгород, а один, следовавший из Стамбула, сел в Минске.

Между тем, по данным военных, в атаке на столицу могли участвовать не один, а сразу три БПЛА, вторгшиеся в ее воздушное пространство со стороны Красногорска.

Цели дронов были неизвестны, но военные не исключали, что атака готовилась на объекты в Центральном округе столицы. В числе первых о ней был проинформирован дежурный комендант ФСО по Кремлю, а от него о возможной угрозе с воздуха узнала полиция, которую с недавних пор начали вооружать антидроновыми ружьями.

Беспилотник между тем оказался один. В районе четырех утра, как сообщило Минобороны, БПЛА «после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы». «Жертв и возгораний нет»,— добавили в военном ведомстве. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотник был «уничтожен» силами ПВО, а его обломки «упали в зоне "Экспоцентра", значимых разрушений зданию не нанесли».

Свидетелями крушения оказались строители, работавшие на объектах находящегося рядом «Москва-Сити». По их словам, беспилотник закрутился, а потом упал на один из павильонов и взорвался. Отметим, что неконтролируемое закручивание характерно для дронов, пораженных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Стрельбы по БПЛА слышно не было, а взрыв был один.

Взрыв упавшего беспилотника повредил часть фасада и крыши павильона №8 «Экспоцентра». В самой организации «Ъ» сообщили, что «Экспоцентр» работает в штатном режиме и выставка, старт которой запланирован на 21 августа, будет открыта.

Речь идет о 27-й Международной выставке запчастей, автокомпонентов, оборудования и товаров для техобслуживания автомобилей. Она пройдет в шести павильонах, включая пострадавший. Как раз в пятницу в помещениях центра планировалось начать монтаж экспозиции. Для этого 8-й павильон придется отремонтировать.

В СКР по Москве очередной прилет, скорее всего, квалифицируют как акт терроризма (ст. 205 УК РФ). По предварительным данным, вооруженные силы Украины снова использовали ударный беспилотник типа «Бобер», способный лететь на расстояние до 1 тыс. км с кумулятивным зарядом КЗ-6, эквивалентным по мощности 1,8 кг в тротиловом эквиваленте. Ранее они трижды взрывались в зданиях «Москва-Сити», в том числе Министерской башне, в которой до сих пор проводятся восстановительные работы. По данным Минобороны, БПЛА, участвовавшие и в тех налетах, были подавлены средствами РЭБ.

Николай Сергеев