Суд в Москве оштрафовал Insider, фонд помощи осужденным и Ольгу Романову

Таганский суд Москвы оштрафовал The Insider SIA (признан нежелательным), Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям (признан иностранным агентом), а также директора фонда Ольгу Романову. Штрафы назначены за нарушения в деятельности иноагента.

The Insider SIA (юрлицо The Insider, зарегистрировано в Латвии) оштрафовано на 400 тыс. руб., фонд — на 350 тыс. руб., госпожа Романова — на 100 тыс. руб., сообщает «Интерфакс».

Все трое признаны виновными по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (производство и распространение материалов без указания на то, что они произведены, распространены или направлены иностранным агентом).

Олеся Павленко