VPN проверят на пользователях

Зарубежный VPN-сервис набирает тестировщиков в РФ. Эксперты допускают, что это нужно для обхода возможных блокировок. Предложение получили пользователи X-VPN, пишет РБК. Участникам тестов готовы предоставить премиум-доступ к сервису и почасовую оплату. Правда, сумма не указана. Анонс появился на фоне предполагаемых блокировок VPN-протоколов в России. Пользователи по всей стране сообщают о проблемах с доступом к сервисам. Причем речь может идти не о конкретных программах, а о технологии в принципе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Заинтересован ли бизнес в борьбе с блокировками в России? И что известно о сервисе X-VPN? На эти вопросы “Ъ FM” ответил руководитель «Роскомсвободы» (признана иноагентом) Артем Козлюк: «Я слышу про него первый раз. Мы отслеживаем различные VPN-сервисы, у нас даже есть специальная подборка с самыми защищенными, и там его нет. Это не значит, что он плохой или хороший, просто я про него не слышал.

Удивительно, почему медиа так сильно взбудоражились, это в целом обычная практика со стороны интернет-компаний разной направленности, когда они могут привлекать своих пользователей для тестирования тех или иных функций. Но чтобы это делали VPN-сервисы, в том числе для тестирования возможных обходов, я впервые слышу.

Есть прецеденты, когда с блокировками борется бизнес, когда различные интернет-компании, в том числе являющиеся поставщиками услуг VPN, могут вести одновременно и бизнес, и активную цифровую деятельность.

Бороться с блокировками возможно, но все зависит от финансовой составляющей, возможностей компании, насколько она готова вкладывать средства в маскировку трафика, создание облачных хостингов, покупку миллионов IP-адресов для пользователей.

Чем крупнее сервис, тем сложнее, тем больше денег требуется. Даже для мелких это может быть затратно, особенно если у них небольшой бюджет».

С 2017 года VPN-сервисы в России должны ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Если они этого не делают, заблокировать могут уже их. Некоторые разработчики из-за этого отказались работать на российском рынке. X-VPN действительно может исследовать способы обхода блокировок, допускает начальник отдела информационной безопасности компании SearchInform Алексей Дрозд. Но нельзя исключать и рисков мошенничества, отмечает он:

«Вот эта история может развернуться как в сторону рыцарей добра, так и в сторону рыцарей зла. И здесь вопрос в том, насколько мы доверяем этой компании. Если рассуждать про необходимость тестировщика в какой-то конкретной стране, от обычного пользователя может быть недостаточно информации для того, чтобы понять, как ту или иную блокировку обойти.

Нужны люди на месте, которые, с одной стороны реально могут взять и попробовать пробиться. С другой стороны, для них может включаться спецрежим или ставиться дополнительно специальное ПО, которое на другом уровне логирует то, что там происходит. То есть, грубо говоря, пишет каждый чих. Если такое дать обычному пользователю, то у него мобильник разрядится за 30 минут, он нагреется, закончится память.

Я допускаю, что тестировщиками берут людей, которые готовы предоставить такие мощности. Некие риски это несет. Пользователя могут заверить в том, что устанавливаемая программа безопасна, а она, может, даже до конца не понимает, что ему поставили и что он делает. В худшем случае может быть так, что человек совершил какую-то гадость, а при расследовании находят IP данного пользователя. И попробуй докажи, что ты не верблюд».

В конце июля Госдума приняла масштабный пакет поправок к закону об информации. Теперь сведения о VPN-сервисах могут стать поводом для ограничения доступа к интернет-ресурсу. В то же время использование этих программ не запрещено. Напрямую в законе не упоминается VPN. Речь там идет о способах обхода блокировок.

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Илья Сизов