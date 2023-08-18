Круглогодичный глэмпинг хотят создать в Ленинском районе

Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил предоставление в аренду более 3 га на второй линии Затона имени 25 лет Октября в Нижнем Новгороде. На речной косе инвестор «Парк Марин-Юг» предложил организовать круглогодичный туристско-рекреационный отель в формате глэмпинг-парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций заявлен на уровне 424 мн руб. Территорию затона при этом предстоит освободить от частного дебаркадера и старой баржи, оставшейся от бывшего судоремонтного завода. Туристический проект в затоне на Оке чиновники решили поддержать: пока это довольно заброшенная территория, на которой устраиваются пейнтбольные игры.

Иван Сергеев