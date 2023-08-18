ВТБ начнет выдавать ипотеку с 18 лет при наличии трудового стажа в три месяца

Банк ВТБ снизил возрастной порог для выдачи ипотечного кредита. Теперь ипотеку в ВТБ можно оформить не с 21 года, а с 18 лет. Кроме того, ВТБ смягчил требования к трудовому стажу для одобрения ипотеки: впредь достаточно трехмесячного стажа вместо шестимесячного.

«С сегодняшнего дня мы снижаем минимальный возраст для получения ипотеки до 18 лет. По нашим данным, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину»,— заявил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин, его слова приводятся в пресс-релизе кредитной организации.

Сергей Бабин полагает, что молодые люди в возрасте 18 лет вполне смогут оформить ипотеку, например, при поддержке родителей. Он также отметил, что в июле средняя сумма депозита вкладчиков ВТБ в возрастном периоде 18–21 год составила 388 тыс. руб.

С начала года банк ВТБ выдал 135 тыс. ипотек. Общая сумма выданных за семь месяцев ипотечных кредитов составила 675 млрд руб. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Молодые люди в возрасте 18 лет также могут взять ипотеку в Сбербанке, Альфа-банке, Металлинвестбанке, МКБ, «Уралсибе», «Ак Барсе», банке «Санкт-Петербурга», банке «Левобережный».

Анастасия Ларина