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Глава Ульяновска отказался от компенсации за съемное жилье

Гордума Ульяновска остановила процедуру внесения изменений в устав города, предусматривающую компенсацию главе города стоимости проживания в съемном жилье. «В настоящее время в Ульяновской городской думе работа с проектом решения о внесении изменений в устав Ульяновска не ведется в связи с тем, что он был отозван субъектом нормотворческой инициативы, внесшим данный проект», — ответила пресс-служба гордумы на официальный запрос «Ъ-Волга». Причину отзыва документа в гордуме на назвали.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», прибывший из Москвы по приглашению губернатора Ульяновской области Алексея Русских Александр Болдакин в апреле этого года был назначен на пост главы Ульяновска по итогам конкурсного отбора. В июне он направил в гордуму заявление с просьбой рассмотреть вопрос внесения изменений в устав города о возможности денежной компенсации за проживание главы города и его семьи в съемном жилье. Ранее уставом уже предусматривалась возможность выделения служебного жилья для иногороднего главы города. Проектом изменений в устав предлагалось этот пункт изложить в новой редакции, включающей условие, что в случае невозможности предоставления служебного помещения из спецфонда города главе «возмещаются расходы на оплату стоимости аренды жилого помещения». 28 июня на заседании гордумы депутаты одобрили проект изменений в устав города единогласно. Информация о готовящихся изменениях устава быстро распространилась в СМИ и получила негативную реакцию общественности, в том числе со стороны кандидатов в депутаты регионального заксобрания.

На запрос «Ъ-Волга» о причинах отзыва проекта изменений устава в пресс-службе мэрии пояснили, что «Александр Болдакин сейчас имеет прописку в Ульяновске и у него есть планы приобрести здесь собственное жилье».

Сергей Титов, Ульяновск

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