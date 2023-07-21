Мэру выделят на проживание

Гордума Ульяновска по заявлению мэра Александра Болдакина вносит изменения в устав города об обязанности предоставлять иногороднему мэру служебную квартиру для проживания с членами семьи, или возмещать расходы по оплате арендуемого жилья. Господин Болдакин прибыл из Москвы, считается членом команды губернатора Алексея Русских, был сначала назначен на должность заммэра, а затем — главой Ульяновска по итогам конкурсного отбора. Депутаты за необходимость изменений проголосовали единогласно, участники публичных слушаний по изменениям устава возражений не имели. Эксперты отмечают, что федеральным и региональным законодательством подобная норма не предусмотрена, как, к примеру для губернаторов и чиновников федеральных ведомств, но и не запрещена, именно поэтому и возникает необходимость внесения изменений в устав города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ульяновская городская дума Фото: Ульяновская городская дума

В минувший четверг в здании мэрии Ульяновска состоялись публичные слушания по внесению изменений в устав города. Решение о проведении публичных слушаний и об одобрении проекта изменений в устав было принято гордумой Ульяновска 28 июня на основании заявления главы города Александра Болдакина от 20 июня. Текст заявления главы города нигде не публикуется и на заседании гордумы не озвучивался, однако, судя по всему, в нем шла речь о просьбе выделить для проживания в Ульяновске вместе с семьей служебное жилье, или компенсировать расходы на аренду жилого помещения.

На заседании гордумы докладывавший по этому вопросу зампред комитета по МСУ Дмитрий Кочкарев никаких подробностей изменений и причин необходимости изменений в устав не сообщил, лишь отметив, что проект решения гордумы подготовлен, комитетом по МСУ «вопрос рассмотрен», и он просит «одобрить и поддержать». Никаких вопросов со стороны депутатов не было, все проголосовали единогласно. Как позднее выяснилось, некоторые даже не знали точно, за что конкретно голосуют.

В одобренном проекте изменений устава города предлагается добавить пункт о том, что главе города, не имеющему постоянного места жительства в городе Ульяновске, на период осуществления его полномочий предоставляется служебное жилое помещение из спецфонда города для проживания с членами семьи, а в случае невозможности предоставления такого служебного жилого помещения, возмещаются расходы на оплату стоимости аренды жилого помещения.

Ранее подобный вопрос в Ульяновске никогда не возникал, поскольку главы областного центра и до назначения (избрания) уже проживали в Ульяновске. Однако Александр Болдакин прибыл в Ульяновск в марте 2022 года из Московской области, где работал заместителем начальника управления по развитию территории администрации городского округа Щелково. Как отмечается на сайте мэрии, господин Болдакин прибыл в Ульяновск по приглашению губернатора Ульяновской области Алексея Русских и сразу был назначен на должность заместителя главы города Ульяновска по вопросам развития городской инфраструктуры. В апреле этого года господин Болдакин был назначен на пост главы Ульяновска по итогам конкурсного отбора. Из заявившихся шестерых кандидатов он был единственным из команды губернатора (Алексей Русских до назначения весной 2021 года на пост врио главы Ульяновской области был депутатом Госдумы, а затем сенатором как раз от Московской области).

Заметим, в федеральном законодательстве отсутствует норма обязательного предоставления жилья (или компенсации затрат на его аренду) главам городов, ранее проживавших в другом регионе. Такая норма существует только для губернаторов, федеральных чиновников и депутатов.

Почетный адвокат РФ Людмила Мороз подтвердила «Ъ-Волга», что такой нормы в федеральном законодательстве для мэров нет. «Но и запрета как такового не существует, а это значит, что муниципальные образования сами могут определять жилищные гарантии для иногороднего главы, если у них есть на это финансовые возможности», — отметила адвокат. По ее словам, «в некоторых регионах, например, в Тюменской и Свердловской областях, приняты законы, которые определяют статус главы муниципального образования», где оговорена, в том числе и возможность предоставления жилья или возмещения расходов на его аренду. «Поскольку в Ульяновской области такого регионального закона не было, то совершенно логично, что пришлось вносить изменения в устав города», — пояснила адвокат.

Как сообщила «Ъ-Волга» руководитель аппарата гордумы Светлана Карпова, публичные слушания в четверг признаны состоявшимися, на них присутствовали 23 жителя Ульяновска, «до начала публичных слушаний замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту решения Ульяновской городской думы не поступало», «итоговый документ публичных слушаний с предложением внести изменения в устав был единогласно поддержан участниками публичных слушаний».

Выяснить в мэрии, какая по метражу жилплощадь положена для мэра и его семьи, имеется ли такое жилье в спецфонде города и где оно находится, в каких размерах возможно возмещение затрат на аренду жилья главы города, не удалось. На запрос «Ъ-Волга» в пресс-службе мэрии сказали, что пока не могут дать такого ответа.

Сергей Титов, Ульяновск