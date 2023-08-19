Коммерческий успех фильма «Барби» подтверждает тот факт, что «барбимания», которой сначала Америка, а потом и весь мир заболел почти 65 лет назад, продолжается. Одной из форм этой пандемии стало появление клонов американской куклы. В какой-то момент существование собственной соперницы Барби стало для некоторых стран и даже континентов предметом гордости, таким же, как существование собственной автопромышленности или национальной авиакомпании. Популярность «Анти-Барби» полностью базируется на популярности американской куклы и, по иронии, способствовали росту и ее собственной популярности. «Ъ» рассказывает истории самых известных и самых скандальных соперниц Барби. Первая из них этим летом отмечает свое 60-летие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кукла Барби в окружении кукол Братц

Фото: Stephen Hird SH / ASA / acm / Reuters Кукла Барби в окружении кукол Братц

Фото: Stephen Hird SH / ASA / acm / Reuters

Самая первая

Всего несколько лет потребовалось британцам, чтобы оценить коммерческий успех и начать завидовать своим «американским кузенам», выпустившим Барби. Летом 1963 года компания Pedigree Toys представила Синди. Многие годы компания заявляла, что ни в коем случае не считает Синди конкуренткой Барби, однако в Британии ее называли ответом на появление американской куклы. «Смелая британская анти-Барби» писала газета The Times. И в этом есть своя правда. Синди была подчеркнуто противоположностью Барби. Никакого гламура, никаких модельных причесок и модельной внешности, дизайнерских нарядов. Если Барби была тем, к чему надо было стремиться, то Синди стала той, с кем можно было себя отождествлять. Стиль одежды — «кэжуал». Взгляд — скорее удивленный, чем зовущий. Фигура — обычная. Девчачья. Ровно об этом и говорилось в первой рекламе куклы. «Синди — не просто кукла, она — настоящая… Девочка-соседка, которая живет своей жизнью и одевается так, как хочется именно ей». Конечно, у Синди был парень. Конечно (это же были 1960-е) его звали Пол.

В отличие от Барби, которая подстраивалась под идеи (инклюзивность, политкорректность и так далее), Синди изменялась вместе с окружающим миром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британка Синди всегда считалась «соперницей» американки Барби. Синди отличали от Барби более натуральные пропорции и более кукольное лицо

Фото: Pedigree Toys Британка Синди всегда считалась «соперницей» американки Барби. Синди отличали от Барби более натуральные пропорции и более кукольное лицо

Фото: Pedigree Toys

Когда все девочки мечтали быть стюардессами, она стала стюардессой. Классическими сетами, очень по-британски, были «Синди-балерина» и «Синди-наездница». Она никогда не была коммерчески сверхуспешна. А потому, когда наступил кризис 2008 года, производитель без особого сожаления расстался с ней. Синди вернулась только два года назад. Разумеется, изменившись вместе с миром. Она остается и балериной, и наездницей, но, кроме того, может быть «звездой музыки» и «модным блогером». Компания-производитель никогда не раскрывала финансовой стороны дела, однако признает, что Синди «зарабатывает» едва ли пару процентов от тех $1,5 млрд, которые Барби заработала только прошлом году.

Самая альтернативная

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кукла Лотти не имеет женственных форм Барби, но также может похвастаться обширным гардеробом и всевозможными аксессуарами. Ее можно везде носить с собой — высота куклы примерно 18 см

Фото: David Wong / South China Morning Post / Getty Images Кукла Лотти не имеет женственных форм Барби, но также может похвастаться обширным гардеробом и всевозможными аксессуарами. Ее можно везде носить с собой — высота куклы примерно 18 см

Фото: David Wong / South China Morning Post / Getty Images

В отличие от британцев, производители из Ирландии, компания Arklu, выпустив в 2012 году свой продукт, заявили, что их Лотти — альтернатива Барби. Более того, на этом противопоставлении строится весь маркетинг ирландской куклы. «Барби — модница, со множеством блестящих карьер и нарядов… Но она и придумана быть модной моделью, а не игрушкой для ребенка»,— утверждают ирландские производители.

«Мы решили, что прообразом Лотти будет 9-летний ребенок, не достигший половой зрелости, что позволяет нам концентрировать внимание на детстве и не заставляет нас непосредственно касаться вопросов сексуализации или сексуальной идентификации,— объяснял один из создателей Arklu Иэн Харкин.— Мы хотим, чтобы дети были детьми и одевались так, как хотят, и были теми, кем они хотят». Ровно поэтому же дизайнеры Arklu сделали так, что, в отличие от Барби, Лотти может самостоятельно стоять на ногах. Они даже вынесли эту особенность в рекламный слоган.

Но если в истории о Лотти все построено на ее противопоставлении Барби, то в том, что касается «экосистемы» производители не отходят от придуманных Mattel стандартов.

Разумеется, Лотти бывают разные — от балерины до изобретательницы или путешественницы. У нее есть друг-мальчик. У него нет имени, есть только прозвище — «Верный товарищ». Верный товарищ — в соответствии с современными веяниями — аутист, любящий все, что связано с космосом. В списке аксессуаров Лотти — домики, наряды, домашние животные от пони до собаки (у нее, кстати, кличка есть — Бисквит). Есть и конюшня. Все это можно купить отдельно. Ассортимент Лотти постоянно обновляется.

Arklu — частная компания, которая не предоставляет информации ни об объемах продаж, ни о доходах. По словам ее представителей, к настоящему времени продано более 1 млн кукол Лотти (о том, сколько продано аксессуаров и верных товарищей, не говорится). Даже объявленным объемам продаж не сравниться с теми, о которых рапортует Mattel. Но, судя по всему, Лотти с Барби не соревнуется. А просто превращает в деньги лучи славы американской куклы.

Самая официозная

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые Сара и Дара появились на иранском рынке в 2002 году как альтернатива Барби. Они носят скромную традиционную одежду, а в гардеробе Сары обязательно присутствует головной платок

Фото: соцсети Впервые Сара и Дара появились на иранском рынке в 2002 году как альтернатива Барби. Они носят скромную традиционную одежду, а в гардеробе Сары обязательно присутствует головной платок

Фото: соцсети

Слова о том, что в некоторых странах существование своей альтернативы Барби приняло форму государственной политики — не преувеличение. Одной из таких стран стал Иран. В 1996 году там ввели запрет на американскую куклу, которая явным образом бросала вызов государственной морали и нравственности. Периодически проходили облавы на торговцев контрабандными куклами. Одним из ярких примеров был 2012 год, когда государственные информагентства регулярно сообщали о полицейских рейдах на магазины игрушек и конфискацию контрабандных кукол.

Тем не менее более эффективным методом борьбы с барбиманией в Иране сочли создание собственной куклы. Задачу поручили Институту по интеллектуальному развитию детей и молодежи при Министерстве просвещения страны. Уже в 2002 году институт представил Сару и Дару, которые полностью соответствовали представлениям властей о том, как должны выглядеть игрушки для девочек. Сара и Дара — сестра и брат. Они не слишком красивы, а некоторые из иранских девушек и женщин и вовсе называют их «уродинами». Естественно, они одеты правильно. Естественно, глядя на Сару, никто не сможет сказать, что она хоть как-то связана с модой или шоу-бизнесом.

Маркетинг кукол официозен и поддерживается на уровне школ. Сара и Дара — герои многочисленных историй, сочиненных пропагандистами Министерства образования.

Все эти истории в высшей степени поучительны и построены едва ли не по одному сценарию: возникает проблема, куклы приходят на помощь друг другу, а если их сил или знаний не хватает, обращаются к родителям, мудрый совет которых решает все проблемы. Истории выходят как в печатном виде, так и на аудиокассетах и дисках. Наконец, и Сара, и Дара — регулярно появляются на страницах учебников. Куклы изготавливаются в Гонконге и Китае и продаются в Иране по специальным ценам. Есть четыре версии кукол, которые время от времени обновляются. Купить их можно примерно за $15, в то время, как запрещенную Барби дешевле чем за $45 в стране не найдешь.

О популярности и коммерческом успехе кукол можно только догадываться. Впрочем, факт того, что насаждаемые государством куклы никак не смогли уничтожить любовь к Барби и Кену, говорит сам за себя. Что же до коммерческого успеха, то с самого начала было понятно, что для создателей Сары и Дары это не приоритет.

Самая успешная

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Африканские куклы носят одежду ярких национальных расцветок, у них объемные африканские кудри, а некоторые даже любят танцевать

Фото: Queens Of Africa Африканские куклы носят одежду ярких национальных расцветок, у них объемные африканские кудри, а некоторые даже любят танцевать

Фото: Queens Of Africa

Пожалуй, самой успешной альтернативой Барби стоит считать нигерийский проект «Африканские королевы». Его создатель — предприниматель Таофик Окойа и компания FICO Solutions Nigeria Co. В 2010 году он показал целую серию кукол, представлявших по его задумке разные африканские племена.

Как рассказывал сам предприниматель, поворотным моментом для него стали слова его старшей дочери, которая, играя с Барби, заметила вслух, что хотела бы родиться белой.

Когда на прилавках магазинов впервые появились «Королевы Африки» с разными оттенками темной кожи, прическами и костюмами, символизировавшими многообразие африканских типажей, потребители и журналисты озвучили следующую позицию: «нам не нужны черные куклы».

Со временем к «черным куклам» привыкли. Они были доступнее по цене, их маркетинг был предельно агрессивен и охватывал всю страну. К линейке «Африканских королев» добавилась линейка «Нигерийских принцесс». Сейчас Окойа говорит, что его компания продает 9 тыс. кукол ежемесячно и контролирует примерно 15% национального рынка игрушек. Главная конкурентка королев и принцесс — Барби — в Нигерии продается не так хорошо. Более того, по словам представителей Mattel, компания не намерена серьезно расширять свое присутствие на рынках африканских государств. В отличие от Таофика Окойи, который уже начал продавать свои куклы за пределами родной Нигерии.

Самая правильная

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нестандартные пропорции стали отличительной чертой кукол Братц

Фото: Richard Drew / AP Нестандартные пропорции стали отличительной чертой кукол Братц

Фото: Richard Drew / AP

Куклы Bratz появились в 2001 году и тут же стали невероятно популярными. Их создатель, Картер Брайант, работавший до этого в Mattel, сделал работу над ошибками и Bratz сразу вышли в четырех вариантах: белокожая Клоэ, латина Ясмин, азиатка Джейд и чернокожая Саша. Они легко составили конкуренцию Барби, в некоторых случаях даже опережая ее по продажам. И именно они стали основой для вдохновения австралийского ученого Сони Сингх, которая придумала превратить Bratz в символ всего, во что верила сама: защиты окружающей среды, борьбы с коммерциализацией, консьюмеризмом и сексизмом, простоты жизни. Свой проект она назвала Tree Change Dolls.

Все было достаточно просто.

Соня Сингх взяла бывших в употреблении сестричек Братц, смыла с них всю косметику, уменьшила им губы и глаза и сама, на швейной машинке, сшила для них новые наряды. Случилось это в 2015 году. Преображение стало сенсацией.

Газеты по всему миру публиковали статьи о проекте, не забывая прикладывать фотографии до и после. Успеху проекта способствовало и то, что часть средств от продажи кукол Сингх передала одной из международных феминистских организаций.

Если, говорят многие, и можно найти куклу, которая была бы совершенной противоположностью Барби, то это именно проект Tree Change Dolls. И дело тут не только в имидже и идеях. Сингх, в отличие от других, наотрез отказывается портить свой проект массовым производством, продолжая изготавливать свои куклы вручную и также вручную шить им одежду, зато активно делится советами по «очеловечиванию» кукол. И, как утверждают ее фанаты, тем самым дала старт всемирному движению.

Андрей Келекеев