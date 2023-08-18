«Р-ФОН» появился в сети

В сети появились первые фото российского смартфона «Р-ФОН». Гаджет работает на новой системе Rosa Mobile. При этом в ней не используются компоненты Android во избежание рисков отключения со стороны Google. Собирать телефон будут в Зеленограде — на заводе компании «Рутек», которая выпускает ноутбуки и другую электронику. Действительно ли это российский смартфон? И сколько он будет стоить? Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @appsimru Фото: @appsimru

«Москвич» и Lada X-Cross 5 оказались почти полными аналогами китайских авто, робот-собака с форума «Армия-2022» сильно напоминала китайского робота Go1 с AliExpress. Дочка «Ростеха» получила больше 300 млн руб. на разработку антенн для спутниковой связи, но тоже купила их в Китае, показала проверка Минпромторга.

Импортозаместить гаджеты пытаются с 2010-х, но большинство продуктов под российскими брендами все равно были моделями из Азии. В случае с «Р-ФОНом», который должен поступить в продажу в следующем году, уровень локализации рекордный среди смартфонов, говорит глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, который опубликовал первые снимки гаджета:

«Он довольно удобно сидит в руке. С обратной стороны у него глянцевая поверхность с нанесенным логотипом. Камера 50 Мп — снимает довольно неплохо, но кажется, что очень маленькая матрица. 128 Гб встроенной памяти, что на сегодняшнее время довольно актуально. 8 Гб оператива, которых должно хватать. Кнопка включения — она же кнопка разблокировки по отпечатку пальца. У самого смартфона есть NFC-модуль, можно оплачивать бесконтактно, jack для наушников».

Но известно, что работать он будет на операционной системе Rosa на базе Linux. С этим связан один из главных вопросов к ОС: будут ли на ней запускаться привычные приложения, разработанные для Android, или их нужно переделывать, что займет немало времени. В июле разработчики рассказали РБК, что смартфон будет стоить около 40 тыс. руб.

IT-эксперт Александр Баулин считает, что хотя бы из-за цены гаджет массовым не станет: «"Р-ФОН" в текущем виде если и создается, то не просто для пользовательского рынка.

Потенциальный сегмент — чиновники, может быть, люди, работающие в компаниях с чувствительной информацией, гаджет будет заменой текущим Android и iPhone.

Главное преимущество в том, что поведение операционки будет предсказуемо. И тут уже разница в цене не сыграет большой роли».

Уже в этом году операционная система Rosa Mobile должна стать доступной для бизнеса и госсектора. Но детальной информации о «Р-ФОНе» до сих пор нет, напоминает IT-эксперт Сергей Вильянов. Он скептически относится к сообщениям о рекордной локализации смартфона.

«Нам показали муляж телефона — он даже не включается. Заявленная цена в 40 тыс. руб. говорит о том, что это нелокализованный продукт. Если бы он был локализованным, то стоил бы не 40 тыс. руб. Это нормальная стоимость китайского смартфона на Android с такими характеристиками, которые озвучиваются. Расплывчатая формулировка о поступлении в продажу в 2024 году тоже говорит о том, что это не конечный продукт, а просто некий муляж»,— считает Сергей Вильянов.

Есть примеры и реально существующих российских телефонов. Например, AYYA от Ростеха. В марте стало известно, что его розничные продажи с 2021 года не превысили 1 тыс. штук.

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