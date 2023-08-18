Олег Крючков заявил о кибератаке на Крым и ложных сообщениях о воздушной тревоге

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что в результате интернет-атаки на мобильные номера местных жителей стали приходить сообщения о воздушной тревоге на Крымском мосту. Об этом господин Крючков написал в Telegram.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Сообщения были направлены якобы от экстренных служб полуострова.
«Это украинский вброс и фейк. Доверяйте только официальным ресурсам»,— говорится в сообщении.
По данным Оперативного штаба республики, по состоянию на 12:00 очереди проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи ожидают 200 автомобилей. Проезд со стороны Тамани свободен.
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