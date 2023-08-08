ЦИК может отложить выборы в части новых регионов из-за угрозы безопасности

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что из-за угрозы безопасности выборы в отдельных районах присоединенных регионов могут быть отложены в последний момент. По ее словам, сейчас этого не требуется.

«У нас остается право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырех, может резко ухудшаться ситуация и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там... Пока все идет нормально, наши коллеги работают»,— уточнила госпожа Памфилова (цитата по ТАСС).

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение. В ДНР и ЛНР сохраняются прежние структуры правительств и парламенты, в которых пока нет российских партий. В мае 2023-го господин Путин подписал закон, предусматривающий проведение выборов на территориях, где действует военное положение, в сентябрьский единый день голосования.

Подробности — в материале «Ъ» «Волеизъявление в свободной форме».

Лаура Кеффер