Экс-главврач березниковской больницы нашел работу в Дагестане

Бывший главный врач краевой больницы в Березниках Роман Конев трудоустроился колопроктологом в сеть частных поликлиник «Целитель» в Республике Дагестан. По информации на сайте медучреждения, господин Конев работает в одном из филиалов сети, расположенных в Махачкале. Первым на этот факт обратил внимание телеграм-канал «ПРОмед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сеть поликлиник «Целитель» Фото: сеть поликлиник «Целитель»

Сеть поликлиник «Целитель» основана в 1996 году. На сегодняшний день в нее входит 12 филиалов в Махачкале, Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.

Роман Конев ранее возглавлял Добрянскую центральную районную больницу. В 2019 году в Прикамье объединили Александровскую центральную городскую больницу с краевой больницей имени Вагнера в Березниках, и Романа Конева назначили главврачом единого медучреждения. В конце февраля 2021 года он покинул этот пост на фоне разногласий с некоторыми сотрудниками. В апреле того же года господин Конев возглавил ГКБ №9 в Ижевске. В ноябре 2022-го Министерство здравоохранения Удмуртской Республики досрочно прекратило с ним трудовой договор.