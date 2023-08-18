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Коммерсантъ FM
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В Волгоградской области мужчина и трое детей погибли в ДТП с двумя грузовиками

В Михайловке Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, в 22:55 неподалеку от железнодорожной станции Раковка (809-й км Р-22) 44-летний мужчина за рулем Hyundai, двигаясь от Волгограда в сторону Москвы, выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с грузовиком MAN под управлением 54-летнего водителя, а затем с грузовым Volvo, за рулем которого находился 62-летний мужчина.

Водитель легковушки, а также трое пассажиров — 14, 11 и 4 лет — скончались на месте. 36-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница».

Дарья Васенина, Саратов

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