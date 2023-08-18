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Коммерсантъ FM
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В Новороссийском порту загорелся грузовой терминал

В складском помещении грузового терминала в Новороссийске произошел пожар, огонь распространился на площади 1,3 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Горят деревянные поддоны для хранения грузов.

Первый сигнал о возгорании в грузовом терминале поступил на пульт диспетчера Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 9:02. Пожарный расчет был на месте через 9 минут. К ликвидации пожара привлечено 42 человека и 14 единиц техники, в том числе МЧС России — 27 человек и 9 единиц техники. По данным социальных сетей, столб дыма от пожара заметен в Новороссийске и в соседних курортных поселках.

Анна Перова, Краснодар

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