Вице-спикер Госдумы предложил платить россиянам за своевременную диспансеризацию

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России выплату за своевременное прохождение комплексного профилактического медицинского осмотра. Размер такой выплаты, по инициативе господина Чернышова, должен составлять 15 тыс. руб. Соответствующее письмо он направил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Чернышов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Борис Чернышов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В тексте документа, с которым ознакомился ТАСС, Борис Чернышов отметил, что выплата должна перечисляться автоматически после появления в личном кабинете на «Госуслугах» отметки о прохождении осмотра в рамках диспансеризации.

«Принятие данной инициативы положительно не только скажется на здоровье россиян, но и принесет пользу работодателям и бюджетам всех уровней: снижение количества хронических заболеваний приведет к уменьшению числа пропущенных по болезни рабочих дней»,— подчеркнул он. По мнению господина Чернышова, своевременная профилактика позволит снизить нагрузку на всю систему здравоохранения России.

В России программа диспансеризации стартовала в 2013 году. Ее реализация осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования, то есть диспансеризацию россияне могут пройти бесплатно по полису ОМС. Пройти диспансеризацию граждане могут в поликлинике или другом медучреждении, к которому они прикреплены по месту жительства.

Милена Костерева