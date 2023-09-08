Сегодня исполняется 70 лет основателю «Холдинговой компании ЮэСэМ» Алишеру Усманову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Московского международного дома музыки, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков:

— Уважаемый Алишер Бурханович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Мало кто из ключевых фигур отечественного бизнеса добивался в нем таких впечатляющих результатов, как Вы. Но еще меньше среди успешных и обеспеченных людей тех, кто широк душой, кто никогда не забывает о своей ответственности перед людьми за изменение жизни к лучшему. 17 лет назад Вами был создан уникальный Благотворительный фонд «Искусство, наука, спорт», благодаря которому в нашей стране десятки творческих коллективов и сотни благотворительных проектов получили поддержку, сопоставимую с государственной. Уверен, если без нее и удалось бы продержаться, то наши достижения в любом виде творческой деятельности и спорта были бы заметно скромнее. Один из героев русской классической литературы с горечью признавался, что у него «ум с сердцем не в ладу». Это точно не про Вас. В день Вашего юбилея искренне желаю Вам, дорогой Алишер Бурханович, крепкого здоровья и удачи во всех Ваших делах и свершениях вопреки любым внешним обстоятельствам!

Поздравление передает ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов:

— Уважаемый Алишер Бурханович! Я искренне поздравляю Вас с днем рождения, со славной и вдохновляющей датой! Знания, мудрость, успех уже давно идут рука об руку с Вами. Вы щедро делитесь ими с окружающими — Вашими коллегами, друзьями, учениками. Уверен — и об этом Вы сами говорили не раз,— что значительный вклад в становление Вас как уникального человека, предпринимателя, мецената внес МГИМО. Вы постоянно и при этом рачительно опекаете родной университет. Мы, многие поколения молодых мгимовцев, ставшие благодаря Вашей поддержке настоящими профессионалами своего дела, глубоко благодарны Вам. Желаю Вам самого крепкого здоровья, вкуса к жизни и созиданию, неизменного оптимизма и веры в лучшее!

К поздравлениям присоединяется фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая:

— Уважаемый Алишер Бурханович! От всего сердца хочу поздравить Вас с днем рождения! Благодаря Вашему колоссальному труду, терпению, настойчивости и безграничной щедрости фехтование достигло невероятных высот. Я бесконечно благодарна Вам за Вашу поддержку, за Вашу веру в нас, за все те огромные усилия, которые Вы направляете на развитие нашего вида спорта. В этот особенный день, день Вашего юбилея, хочу пожелать Вам крепкого здоровья, вдохновения, ярких эмоций, блестящих побед и новых свершений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»