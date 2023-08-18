Титов предложил чаще брать на работу осужденных

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил закрывать вакансии на производстве с помощью исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). По его мнению, осужденные к принудительным работам — это «постоянная, дисциплинированная рабочая сила».

Он напомнил, что с 2020 года в России создают участки исправительных центров непосредственно на предприятиях. Омбудсмен уточнил, что осужденные к принудительным работам живут в общежитиях под охраной и работают на этих же предприятиях. По статистике ФСИН, услугами более 26 тыс. осужденных пользуются около 1700 работодателей, и ФСИН «готова увеличить предложение». «Поэтому те, кто особенно сильно страдает от кадрового дефицита — обращайтесь, ФСИН ждет»,— призвал господин Титов (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно статье в журнале «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда, бизнес и власти могли бы привлечь как минимум 150 тыс. осужденных, чтобы покрыть дефицит кадров в России. Примерно такие же цифры называла и ФСИН, которая уже направляла заключенных на производства. В частности, по данным «Ъ», ФСИН пыталась устроить осужденных на работу в «Ростех».

Подробности — в материале «Ъ» «В "Ростех" конвоируют кадры».

Лаура Кеффер