Заключенных приговаривают к труду

Ученые нашли способ покрыть дефицит кадров в России — в этом помогут осужденные. Бизнес и власти могли бы привлечь как минимум 150 тыс. человек, подсчитали авторы статьи в журнале «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда. Примерно такие же цифры называла и Федеральная служба исполнения наказаний. Она уже направляла заключенных на производства, когда тема активно обсуждалась в пандемию COVID-19. И не все компании оказались довольны этим опытом. Почему? И кто до сих пор готов привлекать осужденных? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об использовании труда заключенных заговорили в пандемию, когда возникла острая нехватка кадров. Особенно это ощущалось на стройках, откуда на родину уехали мигранты. И если тогда разговоры эти имели резонанс, то сейчас, когда заключенному могут выдать не только перфоратор, но и автомат, это мало кого удивляет.

А тема вместе с тем по-прежнему актуальна: 150-185 тыс. осужденных — столько можно было бы привлечь к работам в интересах бизнеса и госструктур, подсчитали авторы статьи в журнале «Социально-трудовые исследования».

На тех же стройках рабочих рук по-прежнему не хватает, подчеркнул председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский:

«Много объектов, особенно в Казахстане, строили заключенные. Среди них были и рабочие, и бригадиры, и, что интересно, главные инженеры. Разнорабочие, такелажники на стройке требуются всегда. Дальше — более высокий уровень, это сварщики различных категорий. Они очень востребованы. Категория рабочих, связанная с отделкой помещений, с кладкой кирпича, с кладкой блоков, вот в этом направлении надо смотреть».

Где-то заключенные уже трудятся, например, на строительстве Байкало-Амурской магистрали. В середине августа 2022 года, по данным Торгово-промышленной палаты, там работали более 5 тыс. осужденных.

Главный довод «против» неизменен — принудительный труд не может быть эффективным. И это лишь одна из проблем: практика показывает, что он бывает еще и неоплачиваемым, пояснил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников:

«Есть опасность того, что недобросовестные сотрудники ФСИН будут заставлять их работать силой. Трудовой кодекс никто не отменял.

Например, когда я проверял колонию-поселение в Зеленограде, то обнаружил, что некоторые люди получили по 500 руб. При этом работали они по шесть дней в неделю по 12 часов».

Кроме того, на больших стройках сложно организовать труд заключенных: где взять столько конвоиров? Рабочих необходимо обеспечить спецодеждой, средствами индивидуальной защиты — все это потребует больших расходов.

Но не то чтобы ФСИН упирается, напротив, ведомство, как пишет “Ъ”, пытается устроить осужденных на работу в «Ростех».

Но многие компании не знают, чем им помогут заключенные. Так, в «РЖД» экспериментом с БАМом остались недовольны, в корпорации отметили, что им нужен «высококвалифицированный и узкоспециализированный персонал».

Вместе с тем проблема не только в этом — труд осужденных можно было легко интегрировать в экономику плановую, сейчас же это сделать сложно, заметил полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко:

«Это люди с соответствующими ментальными установками, у них не всегда есть мотивация работать, им нужно обеспечивать охрану.

Подходы к решению этой проблемы обсуждаются давно, но в рамках нынешнего Уголовно-исполнительного кодекса решить их трудно. Сейчас, когда каждое предприятие уголовно-исполнительной системы фактически в одиночку решает свои проблемы, они неконкурентоспособны».

Хотя, например, АвтоВАЗ, осужденных привлечет — они помогут собирать Lada Vesta, правда, речь идет только о тех, кто приговорен к принудительным работам. Зарабатывать честным трудом, и не только физическим, предложил заключенным «Сбер». По данным “Ъ”, в одной из колоний, на него работает целая команда, которая обучает искусственный интеллект распознавать текст и изображения и, разумеется, не бесплатно. Другое дело, что сейчас заключенным могут предложить зарплаты и побольше, чем в IT-компаниях.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов