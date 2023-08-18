Из свежей почты

Сейфуллах Оздоев, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 158 827 руб.

Внимание! Цена лечения 245 827 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 17 тыс. руб.

Сейфуллах родился слабым, у него выявили порок развития головного мозга. Он совсем не развивался, просто лежал. Мы возили его на лечение в разные клиники, сын научился сидеть с опорой. Но и только. Не стоит, не ходит даже с поддержкой — мышцы очень слабые. Не разговаривает и речь не понимает. В московском Институте медтехнологий (ИМТ) Сейфуллаха готовы обследовать и лечить, а мы не можем оплатить счет. У нас четверо детей, муж на пенсии. Хеди Оздоева, Ингушетия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику необходимо лечение для коррекции тонуса мышц, увеличения двигательных возможностей, развития речи».

Артур Шемякинский, 12 лет, синдром жаберных дуг, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 148 850 руб.

Внимание! Цена лечения 509 850 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 170 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 170 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 21 тыс. руб.

У Артура тяжелые врожденные дефекты: недоразвита нижняя челюсть, деформированы ушные раковины. Врачи говорили, что до трех лет лечение начинать нельзя. А потом вообще отказались от сына. Пришлось искать помощи в Москве. Артуру сделали две операции и начали ортодонтическое лечение. Средства на него дважды собирал Русфонд, ведь я одна воспитываю сына. Лечение дало результат: Артур научился жевать и говорить разборчивее. Но до сих пор подбородок у него смещен, зубы растут криво, прикус нарушен. Предстоит еще операция, и, чтобы подготовиться к ней, лечение надо продолжать. Помогите! Алена Шемякинская, Пермская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Мальчику нужно продолжить ортодонтическое лечение с целью стимуляции роста нижней челюсти и нормализации окклюзионных контактов».

Маша Удовиченко, 14 лет, вальгусная деформация правой голени, требуется хирургическое лечение. 172 560 руб.

Внимание! Цена лечения 362 560 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 140 тыс. руб.

20 марта 2020 года Машу на пешеходном переходе сбил автомобиль. Дочь получила перелом костей правой голени со смещением. После операции на месте травмы осталась вмятина. Потом правая нога стала подворачиваться. Массаж и физиопроцедуры не помогли. Правая нога до сих пор сильно подвернута и короче левой на один сантиметр, началось искривление позвоночника. Ортопеды настаивают на операции. Ее готовы провести в ярославской клинике «Константа», но с оплатой нам не справиться. Наталья Удовиченко, Москва

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Маше требуется многоэтапное хирургическое лечение. Операции помогут вывести правую голень в ровное положение, скорректировать разницу в длине ног».

Марина Сафонеева, 14 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 152 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 140 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 240 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чувашия» соберут 18 тыс. руб.

Дочка родилась с переломами ребер, ей поставили диагноз «несовершенный остеогенез». Переломы стали случаться один за другим, в основном страдали бедра. С двух лет Марину лечат в клинике Глобал Медикал Систем в Москве на собранные Русфондом средства. Дочку прооперировали — исправили деформации бедер и голеней, установили раздвижные штифты. Марина восстановилась, ходит с ходунками. Врачи говорят, что лечение надо продолжать, но его стоимость для нас непосильна. Наталия Назарова, Чувашия

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Девочка нуждается в продолжении курсового лечения бисфосфонатами и реабилитации для сохранения достигнутых результатов и предотвращения переломов в дальнейшем».

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