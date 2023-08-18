Им песня строить и жить помогала

Одинцовский городской суд Московской области признал организатором преступного сообщества и приговорил к десяти годам колонии предпринимателя-инвестора Любовь Мазыленко. Обманутые ею участники долевого строительства добивались этого решения 12 лет, но все равно готовятся к продолжению борьбы. По их словам, осужденная пока ответила лишь за хищения, совершенные ею в Красногорске и Немчиновке. Впереди еще один процесс, касающийся 300 дольщиков из Пушкино. Они до сих пор не могут заселиться в свои квартиры из-за отсутствия коммуникаций.

Согласно вынесенному в четверг судебному решению, организаторами и участниками оргпреступного сообщества (ст. 210 УК РФ) были признаны некогда крупный инвестор в подмосковное жилищное строительство Любовь Мазыленко, ее компаньон-застройщик Олег Швырев, а также муж Евгений Кобышев и их общий приятель Валерий Садов, выполнявшие в ОПС функции переговорщиков с чиновниками и правоохранителями. Всем им пришлось ответить также за 13 эпизодов особо крупных хищений, несколько растрат и легализацию похищенного (ст. 159, 160 и 174.1 УК РФ).

Интересно, что организатор ОПС Мазыленко получила минимальный в сообществе срок — десять лет общего режима. Снисхождение ей было сделано как женщине и матери пятерых сейчас уже взрослых детей. Кроме того, Любовь Мазыленко, по словам участников процесса, активно сотрудничала с ГСУ СКР, признав свою вину и дав убедительные показания, касающиеся ролей других участников хищений. Господам Швыреву, Кобышеву и Садову Одинцовский суд назначил соответственно 13, 12 и 12,5 года строгого режима.

Проделанную следствием работу по подготовке судебного процесса официальный представитель ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий назвала колоссальной. По ее данным, в отношении членов ОПС было возбуждено 25 уголовных дел, объединенных в одно, следствию пришлось опрашивать 445 потерпевших и более 250 свидетелей. В рамках уголовного дела было назначено более 20 бухгалтерских и экономических экспертиз, а его общий объем составил 400 томов. По данным госпожи Врадий, ущерб от действий ОПС составил всего 535 млн руб., а стоимость арестованного имущества подсудимых и их родственников оказалась в три раза выше. Под арест попали в том числе более 530 объектов недвижимости в Новой Москве и Подмосковье.

Между тем, по данным потерпевших, следствие прошло еще только половину пути. Как пояснила “Ъ” представитель потерпевшей стороны адвокат Татьяна Карташева, в Одинцовском суде обсуждались два инкриминируемых ОПС преступных эпизода. Первый из них касался построенного еще весной 2009 года 90-квартирного дома №81 на Черневской улице Красногорска. Госпожа Мазыленко, как следует из выводов суда, получила тогда участок земли сельхозназначения и добилась разрешения индивидуального жилищного строительства на нем. Однако вместо коттеджей на площадке появился многоэтажный дом, квартиры в котором были проданы как доли частного домовладения. Один из соинвесторов, например, купил однушку, обозначенную как 1/109 доли в жилом доме. Администрация города заметила подлог только двумя годами позже, когда все «доли» были уже распроданы, и вынесла постановление о сносе самостроя. Сейчас, по данным потерпевших, их дом еще не сломан только потому, что остается вещдоком по уголовному делу.

Похожую аферу с привлечением соинвесторов для строительства многоквартирного дома на землях сельхозназначения, по данным следствия, госпожа Мазыленко попыталась совершить и в поселке Немчиновка городского округа Одинцово. Однако в ней пострадали только соинвесторы, вложившиеся в проект «на стадии котлована». Городские власти обнаружили нарушения после возведения фундамента многоэтажки, и афера была пресечена.

Главное же, но пока еще вероятное мошенничество Любови Мазыленко, по данным всех участников процесса, было совершено в Пушкинском городском округе Подмосковья, и этот эпизод, видимо, придется разбирать в территориальном горсуде. Речь в данном случае идет о застройке бизнес-структурами госпожи Мазыленко территории бывшего пионерского лагеря возле поселка Братовщина. В 2012 году там был возведен огромный жилой комплекс «Пушкинская слобода» на 500 квартир. По причине все тех же допущенных инвестором нарушений при оформлении разрешительной документации все они оказались без коммуникаций.

Как пояснила “Ъ” представитель потерпевших Татьяна Карташева, за предполагаемые аферы в Пушкино, возможно, придется отвечать не только госпоже Мазыленко, но и бывшим руководителям округа. По данным защитника, на этапе споров, касающихся обустройства канализации в «Пушкинской слободе», кто-то из чиновников позволил застройщикам организовать сток прямо в соседний ручей, текущий в сторону водохранилищ Клязьминского гидроузла. Экологическую катастрофу тогда удалось предотвратить, однако возбужденное по этому поводу уголовное дело до сих пор расследуется.

Сергей Машкин