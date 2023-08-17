В Махачкале жители вновь вышли на акцию протеста из-за отсутствия света

Несколько сотен жителей микрорайонов, расположенных вдоль проспекта Акушинского в столице Дагестана, перекрыли эту транспортную магистраль, одну из важнейших в городе, протестуя против отсутствия в их домах электроэнергии. Призвавшие к акции протеста анонимные пользователи соцсетей сообщают о том, что электроэнергии нет уже третьи сутки.

Проспект был перекрыт около 19:30 мск. Судя по распространенным в соцсетях видео, полиция попыталась задержать некоторых участников акции, однако их отбили протестующие.

Спустя полчаса в Telegram-канале правительства республики появилось сообщение о том, что энергоснабжение в Семендере — поселке городского типа на окраине Махачкалы, примыкающем к проспекту Акушинского, будет восстановлено в течение двух часов.

По поручению председателя правительства Дагестана на место для встречи с протестующими направлено руководство республиканского Минэнерго и компании «Дагэнерго» (филиал «Россетей»), говорится в сообщении.

О том, как к отключениям света в Дагестане подключилась Генпрокуратура, читайте в материале «Ъ».

Юлия Рыбина, Махачкала