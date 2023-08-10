Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура подключилась к отключениям

Ведомство намерено разобраться с причинами дагестанских блэкаутов

Генпрокуратура направила в Дагестан комиссию, которая должна разобраться с массовыми отключениями электроэнергии в республике. Генпрокурор Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными авариями на подстанциях и перебоями в снабжении их электричеством и водой. В качестве одной из причин перебоев с электроснабжением называют хаотичную, иногда стихийную застройку дагестанских пригородов.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проблеме ветхости местных электросетей уже три десятка лет, всплеск активности внимания к ней со стороны властей совпадает, как правило, с самыми жаркими летними днями, когда измученные многочасовыми или даже многодневными отключениями жители городов и сел решаются на акции протеста. Последняя такая акция прошла в Махачкале в среду. Жители нескольких домов на улице Гаджиева в центре столицы республики перекрыли движение на проезжей части, вооружившись палетами, как щитами. Улаживать ситуацию пришлось министру энергетики и тарифов республики Марату Шихалиеву, работникам мэрии и полицейским.

Отреагировал на происходящее и глава республики Сергей Меликов. Он предостерег дагестанцев от несанкционированных акций протеста: «Такие "формы диалога" только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях, поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона».

Комментируя ситуацию с отключениями, господин Меликов напомнил, что проблеме ветхих электросетей уже три десятка лет, а объемы работ и средств, необходимых для ее решения, «слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра».

«Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим!» — написал он в своем Telegram-канале. В Дагестане реализуются программы повышения надежности электросетей республики в целом и Махачкалы в частности, которые рассчитаны до 2025 года, напомнил он: «В эти дни я обратился к правительству России с просьбой рассмотреть возможность финансирования необходимых работ. Рассчитываю, что это обращение будет поддержано».

Отметим, в последние десятилетия Махачкала и другие города Дагестана столкнулись со скачком численности населения и бурной, иногда бесконтрольной застройкой пригородов, которая в том числе увеличила нагрузку на электросети. Последний раз масштабные дискуссии вокруг темы энергоснабжения имели место прошлым летом, когда из-за жары запылали трансформаторы и силовые кабели. Чиновники и тогда говорили о необходимости серьезных финансовых вложений, замены, развития и модернизации сетей. «Все эти мероприятия практически не проводились последние десятилетия после приватизации городских предприятий»,— сказал тогдашний мэр Махачкалы Салман Дадаев. Обозначила внимание к проблеме прокуратура, суды занялись исками и наложением штрафов в отношении филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — компании «Дагэнерго». Однако спустя год с приходом аномальной жары все повторилось.

От массовых и продолжительных отключений страдают жители не только дагестанской столицы. В минувшую среду на подстанции «Дербент» произошло возгорание в кабельном канале, без электричества остались более 30 тыс. абонентов в южной части города и в населенных пунктах Дербентского района. Остановились обесточенные насосные станции, властям пришлось заняться организацией подвоза воды жителям. От отсутствия света в домах и безводья страдает и город-спутник Махачкалы Каспийск. Горожане жалуются не только на аварийные отключения, но и на плановые, веерные, о которых энергокомпания, однако, не предупреждает заранее.

В четверг в Махачкале внепланово заседал правительственный оперативный штаб.

По состоянию на 11:00 10 августа, доложили чиновники, без электроснабжения оставались около 42 тыс. человек в Дербенте, около 10 тыс.— в Махачкале, 5 тыс.— в Магарамкентском районе, 3,6 тыс.— в Кумторкалинском.

В ответ на призыв премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова наладить обратную связь с населением гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко заверил, что «вопрос будет отработан с ответственными лицами». «Главное, почему вчера граждане вышли на улицы Махачкалы? Это отсутствие обратной связи»,— сказал господин Абдулмуслимов. «Согласен»,— ответил господин Левченко. Отметим, отсутствие обратной связи обсуждалось и прошлым летом.

СКР возбудил уголовное дело о халатности чиновников после акции в Дагестане

Направленная в Дагестан комиссия Генпрокуратуры будет разбираться в причинах и обстоятельствах произошедшего вместе с представителями Минэнерго России, Ростехнадзора и «Россетей». Однако предварительные выводы уже сформулированы: «Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, не рассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям».

По словам замминистра энергетики России Евгения Грабчака, прокомментировавшего ситуацию в эфире «России 24», перебои в электроснабжении в республике связаны с недоинвестированием в электросетевой комплекс региона из-за неплатежей. Запланирована программа реконструкции, сообщил он, ожидается выделение бюджетных средств. Однако ждать полноценного решения проблемы, судя по названным срокам, дагестанцам придется еще как минимум четыре года.

Юлия Рыбина, Махачкала

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...