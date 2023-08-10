Генпрокуратура подключилась к отключениям

Генпрокуратура направила в Дагестан комиссию, которая должна разобраться с массовыми отключениями электроэнергии в республике. Генпрокурор Игорь Краснов дал указание оперативно принять меры по восстановлению прав граждан в связи с многочисленными авариями на подстанциях и перебоями в снабжении их электричеством и водой. В качестве одной из причин перебоев с электроснабжением называют хаотичную, иногда стихийную застройку дагестанских пригородов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Генпрокурор РФ Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Проблеме ветхости местных электросетей уже три десятка лет, всплеск активности внимания к ней со стороны властей совпадает, как правило, с самыми жаркими летними днями, когда измученные многочасовыми или даже многодневными отключениями жители городов и сел решаются на акции протеста. Последняя такая акция прошла в Махачкале в среду. Жители нескольких домов на улице Гаджиева в центре столицы республики перекрыли движение на проезжей части, вооружившись палетами, как щитами. Улаживать ситуацию пришлось министру энергетики и тарифов республики Марату Шихалиеву, работникам мэрии и полицейским.

Отреагировал на происходящее и глава республики Сергей Меликов. Он предостерег дагестанцев от несанкционированных акций протеста: «Такие "формы диалога" только добавят нам проблем, давая почву нашим недоброжелателям сыграть на проблемах людей в своих нечестных целях, поэтому в дальнейшем они будут пресекаться по всем нормам закона».

Комментируя ситуацию с отключениями, господин Меликов напомнил, что проблеме ветхих электросетей уже три десятка лет, а объемы работ и средств, необходимых для ее решения, «слишком велики, чтобы мы могли обещать достичь поставленной цели уже завтра».

«Но в ближайшие несколько лет мы эту проблему решим!» — написал он в своем Telegram-канале. В Дагестане реализуются программы повышения надежности электросетей республики в целом и Махачкалы в частности, которые рассчитаны до 2025 года, напомнил он: «В эти дни я обратился к правительству России с просьбой рассмотреть возможность финансирования необходимых работ. Рассчитываю, что это обращение будет поддержано».

Отметим, в последние десятилетия Махачкала и другие города Дагестана столкнулись со скачком численности населения и бурной, иногда бесконтрольной застройкой пригородов, которая в том числе увеличила нагрузку на электросети. Последний раз масштабные дискуссии вокруг темы энергоснабжения имели место прошлым летом, когда из-за жары запылали трансформаторы и силовые кабели. Чиновники и тогда говорили о необходимости серьезных финансовых вложений, замены, развития и модернизации сетей. «Все эти мероприятия практически не проводились последние десятилетия после приватизации городских предприятий»,— сказал тогдашний мэр Махачкалы Салман Дадаев. Обозначила внимание к проблеме прокуратура, суды занялись исками и наложением штрафов в отношении филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — компании «Дагэнерго». Однако спустя год с приходом аномальной жары все повторилось.

От массовых и продолжительных отключений страдают жители не только дагестанской столицы. В минувшую среду на подстанции «Дербент» произошло возгорание в кабельном канале, без электричества остались более 30 тыс. абонентов в южной части города и в населенных пунктах Дербентского района. Остановились обесточенные насосные станции, властям пришлось заняться организацией подвоза воды жителям. От отсутствия света в домах и безводья страдает и город-спутник Махачкалы Каспийск. Горожане жалуются не только на аварийные отключения, но и на плановые, веерные, о которых энергокомпания, однако, не предупреждает заранее.

В четверг в Махачкале внепланово заседал правительственный оперативный штаб.

По состоянию на 11:00 10 августа, доложили чиновники, без электроснабжения оставались около 42 тыс. человек в Дербенте, около 10 тыс.— в Махачкале, 5 тыс.— в Магарамкентском районе, 3,6 тыс.— в Кумторкалинском.

В ответ на призыв премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова наладить обратную связь с населением гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко заверил, что «вопрос будет отработан с ответственными лицами». «Главное, почему вчера граждане вышли на улицы Махачкалы? Это отсутствие обратной связи»,— сказал господин Абдулмуслимов. «Согласен»,— ответил господин Левченко. Отметим, отсутствие обратной связи обсуждалось и прошлым летом.

Направленная в Дагестан комиссия Генпрокуратуры будет разбираться в причинах и обстоятельствах произошедшего вместе с представителями Минэнерго России, Ростехнадзора и «Россетей». Однако предварительные выводы уже сформулированы: «Складывающаяся ситуация обусловлена прежде всего хаотичной многоэтажной застройкой, не рассчитанной мощностью энергообъектов и незаконными подключениями к электросетям».

По словам замминистра энергетики России Евгения Грабчака, прокомментировавшего ситуацию в эфире «России 24», перебои в электроснабжении в республике связаны с недоинвестированием в электросетевой комплекс региона из-за неплатежей. Запланирована программа реконструкции, сообщил он, ожидается выделение бюджетных средств. Однако ждать полноценного решения проблемы, судя по названным срокам, дагестанцам придется еще как минимум четыре года.

Юлия Рыбина, Махачкала