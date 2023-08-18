В роли догоняющего

Послезавтра, 20 августа, в центральном матче пятого тура Российской премьер-лиги встретятся «Спартак» и «Зенит». Игра приковывает повышенный интерес, потому что это одна из самых принципиальных дуэлей в российском футболе, плюс красно-белые сейчас на два очка опережают «Зенит» в турнирной таблице, поэтому многие видят их фаворитом. Это подтверждают и котировки букмекеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Зенит» не слишком удачно начал чемпионат. Победа в Нижнем Новгороде над «Пари НН» (2:0) была ожидаемой. А вот потом последовала ничья в Ростове-на-Дону с местным клубом (1:1) и поражение на своей арене от московского «Динамо» (2:3). Причем в обоих этих матчах петербуржцы пропускали голы в добавленное время. Три очка, взятые в минувшее воскресенье в домашней встрече с «Факелом» (2:0), несколько успокоили болельщиков. Но игра «Зенита» оставляла желать лучшего. Да и команда из Воронежа уступила во всех четырех стартовых матчах турнира.

На игре «Зенита» сказывается отсутствие Малкома, уехавшего в Саудовскую Аравию, и Далера Кузяева. Первый в прошлом сезоне «тащил» атаку «Зенита», став лучшим бомбардиром РПЛ с 23 голам. В первых четырех матчах за «Аль-Хиляль» бразилец, имеющий российский паспорт, «настрелял» уже пять голов, что говорит о его великолепной форме. Хотя арабская лига не такая уж сильная, особенно если говорить об обороне команд. Далер Кузяев был в «Зените» связующим звеном между обороной и атакой, проделывал на поле огромный объем работы, а теперь он демонстрирует эти качества, выступая за французский «Гавр».

Плюс поздно подключился к тренировкам сине-бело-голубых летом полузащитник Вендел, продливший себе отпуск в Бразилии и желавший сменить клуб. Правда, предложений, которые устраивали бы игрока и «Зенит», не дождались. Поэтому Вендел решил отрабатывать свой контракт. За опоздание «Зенит» серьезно оштрафовал легионера, как рассказал глава совета директоров клуба Александр Медведев. Сейчас Вендел набирает форму, скидывая лишние килограммы.

У «Спартака» выдался хороший старт в сезоне: победы над «Оренбургом» (3:2), «Балтикой» (2:1) и «Рубином» (4:1). Только в последнем туре москвичи неожиданно уступили в гостях «Уралу» (2:3), хотя вели в счете по ходу матча. Тоже, к слову, пропустили решающий гол в компенсированное время. У «Спартака» — традиционные проблемы в обороне: шесть пропущенных мячей в четырех играх. Она у команды редко действует надежно на протяжении многих лет. Зато «Спартак» пользуется репутацией «веселой» команды. В атаке красно-белые действуют и правда ярко. Этому способствует удачная селекция, в ходе которой «Спартак» приобрел форварда Тео Бонгонду из ДР Конго и парагвайца Хесуса Медину, выступавшего ранее за ЦСКА. Первый уже забил четыре гола в шести стартовых матчах за «Спартак» в чемпионате и Кубке России.

Хотел московский клуб также купить у «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича, чтобы тот укрепил оборону. Но защитник в итоге выбрал «Зенит». Потому что «Црвену Звезду», один из самых популярных клубов Сербии, и «Газпром», спонсора «Зенита», связывает договор о сотрудничестве. А «Спартак» и сербский клуб красно-белых цветов — только дружеские отношения. Это тоже придаст «перчинки» предстоящей дуэли лидеров российского футбола. Тем более что оборона «Зенита» с приходом Эраковича выглядит неважно — он только сыгрывается с защитником из Бразилии Роберто Ренаном. Другие центральные защитники сине-бело-голубых — бразилец Родригао и Дмитрий Чистяков — травмированы. Зато против «Спартака» в воскресенье сможет сыграть колумбиец Вильмар Барриос, пропустивший матч с «Факелом» из-за дисквалификации.

В общем, интриг в дуэли «Спартака» и «Зенита» хватает. Одна из них — москвичи впервые за много лет к очному противостоянию опережают петербуржцев в турнирной таблице (на два очка). По этой причине Сергею Семаку, главному тренеру «Зенита», возможно, придется избирать на матч рискованную тактику, чтобы добиться победы. Хотя в Москве это будет сделать сложно.

В прошлом сезоне «Зенит» обыграл спартаковцев в матче за Суперкубок России (4:0), затем — в чемпионате (2:1), дальше последовала победа красно-белых в игре Кубка России (3:0), в следующем матче кубка команды разошлись миром (0:0), а на финише сезона команда Сергея Семака обыграла «Спартак» дома 3:2 в РПЛ, завоевав в этот день пятый подряд чемпионский титул.

Сейчас даже котировки ведущих букмекерских контор свидетельствуют о том, что «Спартак» выглядит фаворитом матча: на его победу дают меньший коэффициент, чем на поражение. При этом букмекеры сходятся в том, что игра получится результативной.

Кирилл Легков