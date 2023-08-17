На депутата Милонова подали в суд из-за конфликта в офисе ЛДПР в Горловке

Юрист ЛДПР Ирина Воскобойникова подала в Кировский районный суд Петербурга иск о защите чести и достоинства в связи с произошедшим между ней и депутатом Госдумы Виталием Милоновым конфликтом, сообщает «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным издания, причиненные ей моральные страдания женщина оценила в 1 млн руб. О споре между политиками сообщила также юрист из Петербурга Ирина Баханович. Инцидент, о котором идет речь в иске, произошел в середине июля 2023 года. По словам госпожи Баханович, Виталий Милонов приехал в приемную ЛДПР в Горловке и заявил Ирине Воскобойниковой, что она работает на СБУ. При этом депутат якобы ей угрожал. После этого конфликта госпожа Воскобойникова попала в больницу с инсультом, утверждает госпожа Баханович.

Сам господин Милонов считает, что никакого нападения не было. По его словам, Ирина Воскобойникова создала чат, в которой публиковала персональные данные военных, и именно из-за этого он пришел в офис партии. В интервью телеканалу 360 депутат заявил, что это не личный конфликт, а действия юриста ЛДПР должны изучить правоохранительные органы.

«Активистка Ирина Воскобойникова в своем Telegram-канале выкладывала персональные данные военных, номера телефонов командования и адреса расположения Вооруженных сил РФ, то есть делала абсолютно то же самое, что делают те, кого задерживают с украинскими паспортами в кармане. Уж какие бесы в голове ей диктовали заниматься подобным подобными вещами, я не знаю. Возможно, допускаю, что она работала в интересах ВСУ, сама того не понимая»,— сказал он.

Госпожа Баханович отмечает в своем сообщении, что, несмотря на то, что конфликт перешел в публичную плоскость, а Виталий Милонов является депутатом, который обязан соблюдать этические нормы, перед Ириной Воскобойникой он не извинился.

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