Расходы бюджета на ежемесячное пособие семьям с детьми могут вырасти на 35% в ближайшие два года

Расходы федерального бюджета на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка вырастут в среднем на 35% в 2024 и 2025 годах по сравнению с 2023 годом, следует из проектировок Социального фонда на 2024–2026 годы, которые есть в распоряжении «Ведомостей». Согласно документу, в 2024 году на выплаты выделят 1,61 трлн руб., в 2025-м — 1,72 трлн, а в 2025 году — 1,86 трлн руб. Соцфонд подтвердил изданию увеличение финансирования.

Кроме того, в проектировках указано, что вырастут также расходы бюджетов регионов России на эти цели. Так, в 2024 году субъекты выделят на пособия 363,9 млрд руб. (на 43% больше, чем в действующем бюджете), в 2025-м — 392,8 млрд (+41%), а в 2026 году — 422,9 млрд руб.

Таким образом, общие расходы федерального бюджета на выплату ежемесячного пособия в 2024 году составят 1,975 трлн руб., в 2025-м — 2,117 трлн и в 2026 году — 2,280 трлн руб. Как ранее заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, в 2023 году на выплату пособий из бюджета направили 1,7 трлн руб.

Соцфонд пояснил, что рост расходов на этот тип выплат связан с увеличением размера прожиточного минимума и переходом на единое пособие.

Единое пособие — мера социальной поддержки для родителей и беременных женщин, которая с 1 января 2023 года объединила старые социальные выплаты на детей. С 2024 года власти хотят заменить единым пособием все ежемесячные выплаты, которые назначаются семьям с детьми до 17 лет включительно.

Пособие будут выплачивать после комплексной оценки доходов и имущества семьи, которая рассчитывает на социальную помощь. Из-за этого те, кто получает старые выплаты, сейчас могут лишиться их при переходе на единое пособие. 2023 год является переходным, а потому семьи могут как оставить старые выплаты, так и перейти на новое единое пособие (если, например, его размер будет больше, чем размер старых социальных выплат). Все старые выплаты останутся до срока, на который они были назначены, однако продлить их более будет нельзя.

Подробнее о размере единого пособия, как его оформить и какие доходы семьи учитываются — в материале «Ъ».

Эрдни Кагалтынов