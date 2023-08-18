В Ленобласти в 2,5 раза увеличилось число инвесторов для строительства коттеджных поселков

В Ленинградской области выросло количество девелоперов, готовых инвестировать в строительство коттеджных поселков. За год их число увеличилось в два с половиной раза — с трех до восьми компаний соответственно, сообщает консалтинговый центр "Петербургская Недвижимость" (Setl Group).

Также на первичном загородном рынке Ленобласти выросло количество проектов для инвестиций. По данным компании, к концу первого полугодия 2023 года в регионе было представлено 14 коттеджных поселков для инвестиций, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Диапазон площадей объектов варьируется от 54 до 112 кв. м. Средняя цена по итогам первого полугодия составила 7,5-8 млн рублей за коттедж.

Практически все объекты в загородных инвестиционных проектах реализуются в трех районах Ленобласти: Выборгский район– 43%, Всеволожский район – 29%, Ломоносовский район – 21%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за два года под Петербургом появилось более двадцати проектов загородных инвестиционных коттеджных комплексов.

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