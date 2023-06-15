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Коттеджи включаются в индустрию гостеприимства

Загород

За два года под Петербургом появилось более двадцати проектов загородных инвестиционных коттеджных комплексов.

Изначально загородные проекты предполагали самостоятельное проживание и управление. Затем вместе с восходящим спросом на загородное размещение и снижение сезонности (загородное размещение постепенно становится круглогодичным, а проекты предполагают краткосрочную и долгосрочную аренду) появилась возможность передавать управление специально созданной компании. Многие девелоперы загородных проектов апартаментов начали переводить свободные таунхаусы и дома под сдачу в аренду.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, с 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области появилось более двадцати инвестиционных загородных коттеджных комплексов в общей сложности примерно на 400 строений. Больше всего коттеджных поселков в регионе реализует компания SOVAinvest: в 13 локациях появилось 113 коттеджей. Также в числе подобных проектов Repino Club (Village) от инвестиционно-строительной компании «Стройкомплект Иск», InForest от «Проперти Менеджмент», проект «О’Пушка» и база отдыха в Орехово от Maslov Group, Cone Hub Apartments и «Лес и пляж» от Sajva Development Group, «Ключ Пионерское», реализуемый компанией «Факт».

Как отмечают аналитики Nikoliers, в таких проектах может быть как минимально достаточная инфраструктура и акцент на близости к природе, так и полностью оборудованные места общего пользования, например, бассейны, детские площадки и прогулочные зоны.

«Как правило, в подобных поселках строятся модульные или каркасные дома. Одним из набирающих популярность форматов являются глэмпинги, которые несложно собираются, разбираются и могут быть установлены в отдаленных локациях, где нет туристического продукта,— комментирует Алина Базаева, руководитель департамента исследований Nikoliers в Санкт-Петербурге.— Глэмпинги быстро окупаются, поскольку затраты на возведение таких домов несравненно ниже, чем при капитальном строительстве. Модульные конструкции не требуют согласования проекта и фундамента и могут быть расположены практически в любой недоступной или сложной для строительства зоне: на берегу моря, залива, озера, в лесу или горах. Также загородные апарт-отели могут расширять свой номерной фонд, размещая такие коттеджи на территориях, где невозможно капитальное строительство».

Площадь такого модульного дома составляет примерно 60 кв. м (чаще всего площадь коттеджа — от 54 до 72 кв. м), средняя цена за дом — 8,1 млн рублей. В новых проектах средняя стоимость одного дома составляет 5,8 млн рублей, в уже сложившихся коттеджных поселках дом обойдется примерно в 9,9 млн рублей. При наличии профессиональной УК для частного инвестора доход с одного коттеджа может оставлять 8–12% в год без учета капитализации. Срок окупаемости — около пяти лет.

По словам госпожи Базаевой, строительство быстровозводимых отелей субсидируется государством в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Если раньше субсидия предоставлялась только 19 выбранным регионам РФ, то сейчас меры поддержки распространены на все регионы. По этой программе инвестор может получить в качестве господдержки до 50% стоимости проекта. Размер субсидии не может превышать 1,5 млн рублей на номер в модульном некапитальном средстве размещения.

«Часто такие проекты реализуются с привлечением частных инвестиций. Такая практика широко распространена в Ленинградской и Московской областях,— поясняет эксперт.— Так, владельцами модульных единиц становятся частные инвесторы, а управление, включая привлечение гостей и эксплуатацию, остается за управляющей компанией, зачастую созданной девелопером. Это позволяет реализовать проект с минимальным кредитом или вовсе без заемных средств».

Денис Кожин

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