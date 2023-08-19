К читателям газеты «Коммерсант»

Праздник Преображения Господня

Праздник Преображения в народе воспринимается как день, когда освящают яблоки, и называют его «Яблочным Спасом». Наверное, это отчасти правильно: как природа приносит плоды в завершение летнего сезона, так и мы в конце церковного года, который кончается 13 сентября, должны принести Богу свои плоды. В этот день мы вспоминаем, как Господь взял с собой трех учеников — Петра, Иакова и Иоанна — и поднялся с ними на гору Фавор. На этой горе совершилось удивительное чудо — иное, чем все те чудеса, которые Господь совершал при своей земной жизни. Господь ходил по воде, умножал хлеба, исцелял тела людей, уязвленные болезнями или уродствами. Слепые, глухие становились зрячими и слышащими. Но Господь не менял Своего смиренного вида, Своего видимого облика. В этот день, когда ученики были на горе, они увидели иным своего Учителя и оказались в необыкновенном свете. Этот свет был не просто яркий солнечный свет. Не просто изменилось что-то в видимом мире. Это было явление иной реальности. Иной, неземной свет. По учению Церкви, этот Свет был Божественной энергией — в этом Свете был Сам Бог. Иисус, которого ученики знали как Человека, явил им Свое Божество. Изменились Его одежды, преобразилось Его лицо, Его внешний вид. Вот почему этот праздник называется Преображением. На иконах изображается, как кто-то из учеников закрывает глаза руками, кто-то упал навзничь, кто-то встал на колени — яркий свет и голос с неба их так поразили, что они даже не знали, что сказать. Единственное, что смог сказать апостол Петр: «Хорошо нам здесь быть… сделаем здесь три кущи (палатки)» — наверное, для того, чтобы остаться там навсегда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Епископ Верейский Пантелеимон

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Епископ Верейский Пантелеимон

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На Фаворской горе произошло еще одно неизъяснимое чудо: явились давно жившие люди — пророки Моисей и Илия. И они беседовали со Христом о том, что с Ним будет дальше. Прикосновение к иной реальности, вхождение в иное пространство было для апостолов и страшным, и радостным неизъяснимым блаженством. Люди часто преследуют какую-то материальную выгоду, хотят изменить свое положение в этом мире. Но то, ради чего человек на самом деле живет на земле, выходит за рамки привычного, превышает все то, о чем человек может мечтать. Ученики не получили ни денег, ни чинов, ни власти, но они приобщились к удивительной радости. Эта радость подобна радости ребенка, который не имеет ничего, но радуется и веселится на руках своей матери. И эта чистая детская радость имеет удивительное свойство — она заражает всех вокруг. Когда находишься рядом с ребенком, который улыбается своей матери, чувствуешь какое-то удивительное блаженство, вспоминаешь ту радость, что была у тебя в детстве.

Преображение празднуется за 40 дней до Воздвижения Животворящего Креста Господня, потому что Моисей и Илия на горе говорили о конце жизни Христа на земле — о Крестной смерти, которая предстояла Ему в Иерусалиме. Господь явил Свое Божество перед Своими страданиями, чтобы уверить апостолов в Своей победе над смертью, в Своем Воскресении. И наша жизнь, наполненная страданиями, скорбями, эпидемиями, карантинами, военными действиями, может стать путем к вечной радости, которая превосходит все радости земные. Важно только правильно прожить эту жизнь. А как это сделать, было сказано на горе Преображения — раздался глас с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте». Послушание Христу, жизнь по Его Заповедям, с молитвой и в общении с Богом, с памятью о евангельских событиях — это и есть путь к блаженству. Только со Христом можно прожить эту трудную жизнь так, чтобы все скорби и печали преобразились в радость.

Пантелеимон, епископ Верейский, председатель Синодального отдела по благотворительности