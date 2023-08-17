В Петербурге показали первые эскизы благоустройства сквера Кнорозова

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга показала первые эскизы, как будет выглядеть сквер в начале Гранитной улицы, которому недавно было присвоено имя Юрия Кнорозова. Более детальный проект планируется презентовать в сентябре, сообщил «Ъ-СПб» Евгений Разумишкин.

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«Проект разработали наши активисты. Эскизы, первые наброски постараемся показать в сентябре. Сейчас ведется активная работа»,— пояснил господин Разумишкин.

«Ъ-СПб» писал, что безымянному скверу в Красногвардейском районе дали наименование в феврале. Он теперь носит имя знаменитого историка-этнографа и автора дешифровки письменности народа майя Юрия Кнорозова. В этой локации хотят установят тематические арт-объекты, созданные по мотивам работ ученого: «Солнце Майя» и «Парад планет». Концепцию нового пространства в районной администрации пообещали обсудить вместе с жителями.

Сами работы по благоустройству сквера запланированы на 2024-2025 год.

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