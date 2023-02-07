В Петербурге появился сквер имени Юрия Кнорозова

Безымянный сквер южнее дома №4 по Выборгской улице в Санкт-Петербурге получит имя ученого Юрия Кнорозова, расшифровавшего письменность майя. Такое решение принято городской топонимической комиссией. Новые названия также получили еще 16 адресов.

Так, на карте города также появились скверы имени Юрия Сенкевича, Анны Зеленовой, Владимира Шалимова, Знаменова, Джазовый, Маринеско, Михаила Боброва, Троицко-Петровский, Нины Соколовой, Прядильный и Слепых Слухачей. Кроме того, появятся аллея Ленинградский Зенитчиц, сад особняка Кирштена, сад Милосердия и Деминский сад. Также проезд от Большого до Среднего проспекта В.О., между 6-ой и 7-ой линиями получил название Андреевского бульвара.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на карте Петербурга официально появился исторический район Кикенка.

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