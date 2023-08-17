Министр Кравцов: в российских колледжах начнут готовить операторов беспилотников

Министерство просвещения России утвердило перечень рабочих профессий, по которым ведется обучение в колледжах, в него вошла специальность «оператор беспилотных авиационных систем», заявил глава ведомства Сергей Кравцов во время пленарного заседания Московского урбанистического форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кравцов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Сергей Кравцов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В него вошло 5110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, в частности оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее»,— сообщил господин Кравцов (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что обучение рабочим профессиям студенты смогут проходить как в учреждениях среднего профессионального образования, так и в различных центрах, в том числе созданных на предприятиях.

В июле зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин заявил, что в рамках уроков начальной военной подготовки российских школьников начнут обучать управлению беспилотниками, первые уроки начнутся в ряде регионов уже с нового учебного года. При этом в ряде субъектов (например, в Ростовской области) подобные занятия со школьниками начали проводиться еще весной. В апреле президент России Владимир Путин поддержал идею обучать школьников управлению беспилотниками.

Александр Кислов