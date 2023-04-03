В школах Ростовской области будут обучать пилотированию БПЛА

В общеобразовательных школах и учреждениях среднего образования Ростовской области планируется ввести факультативное обучение пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Об этом председатель регионального отделения ДОСААФ России Анатолий Трушин сообщил на пресс-конференции об особенностях проведения призыва граждан на военную службу весной 2023 года, прошедшей в центре «Интерфакс-Юг».

По словам господина Трушина, в прошлом году на базе Южной школы ДОСААФ было подготовлено более 50 операторов беспилотников.

«Мы подготовили более 50 военнослужащих, мобилизованных, добровольцев на бесплатной основе по просьбе командиров воинских частей весной—летом прошлого года, ну а сейчас более широко к этому подошли, потому что потребности очень большие»,— рассказал Анатолий Трушин.

Сейчас востребованной специальности планируют начать обучать школьников и студентов училищ и колледжей. Соглашения о ведении таких факультативов подписаны с 36 школами. Для этих целей закуплено десять квадрокоптеров. Для получения базовых навыков школьникам понадобится обучение в течение месяца.

В Ростовской области действует запрет на запуск беспилотников, но как пояснил Анатолий Трушин, в рамках занятий квадрокоптеры не поднимаются выше определенной разрешенной высоты в границах специально отведенных для этих целей территорий.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону