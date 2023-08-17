Депутат Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми. В своем обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину она указала, что в России из числа бедных более 80% — это семьи с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В обращении депутата, выдержки из которого приводят «Известия», отмечается, что по состоянию на 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности относительно начала года вырос с 35 до 41%. Госпожа Лантратова подчеркнула, что это сопровождается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение россиян.

В связи с этим депутат предлагает прописать в законодательстве право для семьей с детьми на «единоразовое списание долгов» в случае падения доходов «по независящим причинам». В качестве примера госпожа Лантратова приводит ликвидацию организации, на которой работает заемщик. При этом депутат отмечает, что правительство должно само определять перечень обстоятельств, при которых положена кредитная амнистия.