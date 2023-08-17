В Екатеринбурге планируют построить второй корпус гостиницы «Маринс Парк Отель»

В Екатеринбурге может появиться второй корпус гостиницы «Маринс Парк Отель» (Marins Park Hotel, находится на ул. Челюскинцев, 106), следует из документов опубликованных на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН). Как указано в акте, эксперты проводили археологическое обследование земельного участка, отводимого под второй корпус гостиницы. Заказчиков экспертизы выступало ООО «Эдельвейс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Археологи проверяли участок за действующим зданием гостиницы. Земельный участок, о котором идет речь, имеет площадью 0,57 га. Во время работ археологи обнаружили культурный слой — были найдены фрагменты посуды и изделий из металла. «Обнаружен многочисленный археологический материал поселенческого характера, представленный преимущественно гончарной керамикой, фаянсом, фарфором, фрагментами изделий из стекла и металла, костями животных. Материал предварительно датирован серединой XIX – началом XX вв.»,— говорится в документе.

В связи с этим, экспертиза выдала отрицательное заключение, установив, что строительство на данном участке сейчас не возможно. В тоже время в документах указано, что в соответствии с ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия народов РФ» для выявленных объектов

культурного наследия устанавливается особый режим использования земельного участка. Сейчас специалистам необходимо разработать «проект мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия при проведении строительных работ».

В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» уточнили, что за разрешением на строительство второго корпуса гостиницы еще не обращались.

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