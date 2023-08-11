В Петербурге вырос спрос на преподавателей

В Санкт-Петербурге опубликовано более 2 тыс. вакансий в образовательной сфере за месяц, что на 9% больше, чем месяцем ранее, и на 41% больше, чем летом прошлого года, свидетельствуют данные cервиса HH.ru. На тенденцию обратил внимание «Деловой Петербург».

Высокий спрос на педагогов отмечает и другой сервис — по данным «Авито Рабоа», в Петербурге за I полугодие 2023 года количество вакансий выросло почти в 1,5 раза по отношению к прошлому году.

Наибольшее количество вакансий — 89% — у частных школ, лицеев и детских садов. Руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова рассказала, что преподавателю сейчас проще всего найти работу или подработку на образовательных курсах и платформах, где нужно читать онлайн-лекции, а также помогать в их организации. Кроме того, есть множество проектов, связанных с подготовкой к экзаменам и написанием научных работ.

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