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Бывшему главе полиции Верхнеуральского района отменили приговор за хищение

Челябинский областной суд отменил приговор бывшему начальнику отдела полиции по Верхнеуральскому району Денису Яковлеву, осужденному за растрату имущества, покушение на мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Решение принято в связи с нарушением уголовно-процессуального закона, поясняют в суде.

Фигурантом уголовного дела Дениса Яковлева являлся и его бывший заместитель Олег Ермуканов, который был осужден за содействие совершению преступлений, совершенных его руководителем. Приговор в отношении него также отменен.

В ноябре 2021 года Верхнеуральский районный суд приговорил Дениса Яковлева к 3,5 года в колонии общего режима, Олега Ермуканова — к одному году условно. Как установили следствие и суд, полицейские в 2017 году присвоили имущество МВД – железобетонные плиты, которые использовали в строительстве жилого дома для родственницы одного из них. Затем начальник отдела полиции незаконно требовал от главы Верхнеуральского района выплаты компенсации в размере 1,5 млн руб., которые он потратил на возведение дома. Муниципалитет отозвал разрешение на строительство этого здания из-за выявленных нарушений. Кроме того, была установлена причастность полицейских к фиктивной регистрации знакомых в помещении, где они по факту не жили.

В феврале 2022 года Челябинский областной суд отменил приговор Денису Яковлеву и Олегу Ермуканову и направил дело на новое рассмотрение. В апреле 2023 года Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска назначил фигурантам аналогичное наказание. Этот приговор по итогам рассмотрения апелляции Челябинский облсуд также отменил.

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