FIDE запретила трансгендерным женщинам выступать на женских турнирах по шахматам

Международная шахматная федерация (FIDE) ввела временный запрет на участие в официальных женских турнирах для сменивших пол с мужского на женский. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте федерации.

При этом трансгендерным женщинам разрешено участвовать в открытых турнирах. Все их прошлые титулы останутся в силе. В случае, если пол был изменен с женского на мужской, титулы женских турниров будут утрачены.

Рейтинг при смене пола останется прежним. Новые правила вступят в силу с 21 августа. Они будут действовать до дальнейшего уведомления федерации.

Профессиональный игрок в шахматы Йоша Иглесиас, трансгендерная женщина из Франции, раскритиковала новую политику федерации: «Кто-нибудь может сказать мне, что считается официальным мероприятием FIDE? Позволят ли мне играть на чемпионате Франции через три дня? Клубный кубок европейских чемпионов в сентябре?».

Анастасия Ларина